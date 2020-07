Comisión de la Verdad ‘da por terminada’ discusión con Pinzón

El sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dijo este martes en un comunicado que la entidad que preside “da por terminada la discusión” que comenzó la semana pasada a raíz de un trino de exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Este lunes se conoció una declaración de Pinzón en la cual no se retractó de la afirmación “mayoría comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, si bien intentó aclararla al decir que no pretendía señalar que ninguno de los comisionados perteneciera o fuera subordinado a alguna de esas organizaciones.



#DECLARACIÓN | “La @ComisionVerdadC da por terminada la discusión sobre este asunto; y estudiará las formas de proteger los derechos violados que dieron lugar a la exigencia de retractación” > https://t.co/am6RpyMMp3 pic.twitter.com/0yC4sHlept — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) July 14, 2020

Pinzón se mantuvo en sus críticas a lo que llama “sesgo” de la Comisión, dijo que considera que esta se debe ampliar, al igual que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.



En su declaración de este martes, De Roux dijo que la Comisión “lamenta que el exministro Juan Carlos Pinzón no se haya retractado del juicio que profirió en Twitter (...) que es falso y hace daño grave dado que ningún comisionado está de acuerdo con la lucha armada y todos han puesto su vida para que termine para siempre el conflicto armado en Colombia”.



La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad también agradeció “la gran cantidad de expresiones de solidaridad nacionales e internacionales recibidas a raíz de este hecho”, pues recibió voces de apoyo de líderes de opinión nacionales y de personajes internacionales como el embajador de Alemania, Peter Ptassek, pues su país apoya al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



Además de dar por terminada la discusión, el padre De Roux dijo que la Comisión “estudiará las formas de proteger los derechos violados que dieron lugar a la exigencia de retractación”.



Después de las declaraciones de Pinzón, la Comisión lo invitó a acercarse a la entidad y conocer su trabajo. El sábado, Pinzón y De Roux conversaron, según contó el lunes el exministro.



Aunque la Comisión aceptó que se formulen críticas a su labor, dijo que señalamientos como el lanzado por Pinzón ponen en riesgo la vida de los comisionados y comisionadas del pleno de la entidad, a lo que este respondió que no aceptaba que sus palabras estuvieran poniendo en riesgo la vida de nadie.

