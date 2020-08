El 30 de septiembre se conocerá nuevo miembro de Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad inició el proceso para escoger a la persona que completará el pleno de 11 comisionados, después del fallecimiento de la comisionada Ángela Salazar el pasado 7 de agosto, a causa del coronavirus.

El próximo 30 de septiembre se conocerá el nombre de la persona elegida por el pleno de la Comisión de la Verdad, que fue el mismo que escogió, a inicios de año, al comisionado Alejandro Castillejo Cuellar para ocupar la vacante que dejó Alfredo Molano Bravo tras su fallecimiento en octubre del 2019.



La comisionada Ángela Salazar, chocoana de nacimiento y con su labor de liderazgo en Urabá, era la única de pertenencia afro del pleno de comisionados.



Además, como la Comisión tiene el mandato de velar por la paridad de género, es probable que la persona elegida sea otra mujer. Sin embargo, este jueves el secretario general de la Comisión, Mauricio Katz, y su presidente, Francisco de Roux, aclararon los criterios que se tendrán en cuenta.



"La persona que llega no es la representante de una comunidad, de un grupo o de una etnia", dijo el padre De Roux, quien explicó que, no obstante, en la escogencia del nuevo comisionado o comisionada tendrán prevalencia algunos de estos factores.



Así, se busca que el nuevo comisionado o comisionada tenga pertenencia regional, preferiblemente al Pacífico o al Caribe, y que haya trabajado por la verdad y los derechos humanos en su región.



Asimismo, como dijo Katz, en la evaluación de los perfiles tendrán carácter prevalente factores como el género (pues es mandato para la Comisión), así como la pertenencia a grupos étnicos, afros, indígenas o romm.



El padre de Roux aclaró que esto no significa que la persona elegida tenga que cumplir con esas condiciones, sino que es un factor prevalente en el examen de las hojas de vida que se presenten.



Tampoco se exige un nivel específico de educación, pero quien aspire a ser comisionado de la verdad deberá documentar los estudios que haya hecho y estos también tendrán peso en la selección.



La Comisión, así como sectores de víctimas del país, esperan que este proceso sea ágil, dado que el mandato de la entidad termina en noviembre del 2021, por lo que la persona que llegue solo tendrá cerca de 14 meses para ponerse al tanto del trabajo adelantado y contribuir al cumplimiento del mandato del esclarecimiento de la verdad y la promoción de la convivencia y la no repetición.



