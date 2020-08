Comandante de la Armada Nacional presentó su carta de renuncia

El presidente Iván Duque anunció este miércoles el retiro voluntario del comandante de la Armada Nacional, el almirante Evelio Ramírez Gáfaro, y aseguró que para su reemplazo delegó al vicealmirante Gabriel Pérez.



El mandatario indicó que el almirante Ramírez le expresó su deseo de salir del servicio ante situaciones familiares y algunos quebrantos de salud.



“He tenido la oportunidad de dialogar con el almirante Evelio de Jesús Ramírez Gáfaro y hoy quiero agradecerle su servicio a Colombia, a la Armada y nuestro país. El almirante, por razones personales, que las he entendido, me ha manifestado su deseo de retirarse del servicio activo. Yo le he aceptado por las circunstancias que me ha expresado”, dijo Duque, quien además agradeció los más de 35 años de servicio del almirante Ramírez en la Armada Nacional.



Ramírez Gáfaro llevaba en el cargo de comandante desde diciembre de 2018, cuando el presidente cambió toda la cúpula.

"Se ha destacado en múltiples posiciones; ha sido comandante de la Fuerza Naval del Caribe, también de la Fuerza Naval del Oriente y recientemente se desempeñaba como comandante de operaciones navales", destacó Duque en su bienvenida al nuevo comandante de la Armada.

Contralmirante Gabriel Pérez, nuevo comandante de la Armada Nacional. Foto: Presidencia

“Hace usted una muy buena selección de un marino que ha cumplido con creces en los cargos en los que a lo largo de su carrera ha ejercido”, indicó, por su parte, el saliente alto oficial en reconocimiento a su sucesor, el contraalmirante Gabriel Pérez.



“Es un reto significativo el que hoy me entrega. Espero no ser inferior al reto que usted ha puesto en mí. Quiero hacerle un reconocimiento muy especial al almirante Evelio Ramírez Gáfaro por su liderazgo y compromiso en la Armada Nacional durante los últimos años. Esperando seguir su guía y ejemplo para mantener la imagen institucional y los muy buenos resultados”, dijo el comandante Pérez en sus primeras palabras tras ser asignado al nuevo cargo.

El perfil del nuevo comandante

Gabriel Alfonso Pérez Garcés nació el 10 de diciembre de 1964 en Bogotá. Ingresó a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en 1983, se graduó como Teniente de Corbeta el 6 de Junio de 1986, en la especialidad de Ejecutivo Superficie. Ascendió al grado de vicealmirante mediante Decreto No. 728 , del 27 de abril de 2018. En la actualidad se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor Naval Operacional.



Es Ingeniero Naval con énfasis en Electrónica de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, especialización en Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra; Curso de Altos Estudios Militares, Programa de Alta Dirección Empresarial en el Instituto Inalde de la Universidad de la Sabana en Bogotá, Maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Se desempeñó como Oficial de Enlace de la Armada Nacional de Colombia en la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Sur “Joint Interagency Task Force South), en Key West, Florida, Estados Unidos.



El presidente Duque anunció, además, que el sábado estará en Cartagena para rendirle honores tanto al saliente comandante Evelio Ramírez como al entrante contraalmirante Pérez.



