En entrevista con EL TIEMPO, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, desmintió que estén divididos frente a un eventual cambio de la cúpula este 7 de agosto, aunque reconoció que "puede haber una estrategia para dividir y generar zozobras, es claro que aquí no hay espacio para protagonismos, ni egocentrismos, solo caben unas fuerzas integradas, cohesionadas y monolíticas en función de cumplir la constitución y la ley".



El general Giraldo reiteró que su prioridad es salvaguardar la vida e integridad de los colombianos. Se refirió al cese al fuego bilateral con el Eln a partir de esta semana y rechazó los hechos de corrupción en el Ejército.



(De seguro le interesa leer: Máxima alerta en las FF. MM.: desde dron lanzaron explosivos a militares en Putumayo)

Se han conocido versiones que dan cuenta de divisiones internas por posibles cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares, ¿qué está pasando?

Como comandante general de las Fuerzas Militares reitero mi compromiso y liderazgo con los hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Soy un servidor, hasta tanto Dios lo permita y la voluntad política lo decida. Así, seguiremos firmes honrando el mandato constitucional y las responsabilidades delegadas por la sociedad. Por eso, no es momento de atender rumores, ni caer en especulaciones cuando tenemos tantas responsabilidades de por medio.



(De seguro le interesa leer: Ejército de Colombia incautó 8 toneladas de cocaína al Eln y las disidencias)

¿Cero divisiones?

Puede haber una estrategia para dividir y generar zozobras, es claro que aquí no hay espacio para protagonismos, ni egocentrismos, solo caben unas fuerzas integradas, cohesionadas y monolíticas en función de cumplir la constitución y la ley.



De ahí que nuestras preocupaciones giren en torno a los retos y desafíos que enfrentamos a diario en el campo de la seguridad y defensa, lo cual nos exige el ejercicio de un mando y liderazgo responsable, unificado y articulado, sin que nada distinto del cumplimiento de la misión distraiga nuestra atención.

Puede haber una estrategia para dividir y generar zozobras, es claro que aquí no hay espacio para protagonismos, ni egocentrismos, solo caben unas fuerzas integradas, cohesionadas y monolíticas (...) FACEBOOK

TWITTER

Abraham Lincoln decía que una casa dividida contra sí misma, no se mantiene en pie. Y esa casa, para que no se derrumbe, debe tener como cimientos la confianza mutua y la cohesión. Por eso estoy plenamente convencido de que juntos, actuando en clave de país, alrededor de los intereses superiores de la Nación, seremos más fuertes y podremos para enfrentar con las capacidades que hemos desarrollado en tierra, mar, aire y río, sumado a una inquebrantable voluntad de lucha, contra cualquier amenaza o desafío que se presente.

¿Hay revalidades entre las fuerzas y protagonismos en el tema de las incautaciones?

Facebook Twitter Linkedin

Incautación de droga por parte de la Armada. Foto: Armada Nacional

Para nada. Este año hemos logrado importantes éxitos operacionales contra los grupos armados ilegales que amenazan la seguridad y la estabilidad del país. De hecho, hemos propinado duros golpes a sus estructuras y finanzas; a su logística, armamento y reclutamiento.



Además, han sido capturados y/o neutralizados sus cabecillas, mandos medios, sicarios y colaboradores. Hemos desarticulado sus redes de apoyo, de inteligencia, de extorsión y narcotráfico. Igualmente, se han desmantelado campamentos, destruido laboratorios, detectadas sus caletas y establecidas sus rutas.



Así, se han liberado territorios que estaban bajo su influencia o control. Todo lo anterior con el único objetivo de proteger a la población civil de sus acciones violentas, amenazas e intimidaciones. Somos conscientes de que debemos seguir trabajando a diario, pues persisten amenazas, pero las Fuerzas Militares seguirán ofreciendo todo su esfuerzo y capacidades para impedir y reducir su accionar criminal.



(De seguro le interesa leer: El dosier contra cantante vallenato por nexos con capos que se esconden en Venezuela)



Ese ha sido un esfuerzo de las tres Fuerzas, ajenas a una competencia insana. Por el contrario, hay una integración permanente de capacidades conjuntas con un solo propósito: ofrecer estabilidad y seguridad a las comunidades, llegando incluso, como históricamente ha sucedido, a las regiones más apartadas del país. En estas Fuerzas Militares que tengo el honor de comandar no hay espacio para rivalidades o protagonismos individuales que fracturen dos principios fundamentales para toda institución castrense: confianza y unidad.

Entonces, su mensaje a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Militares es de unidad.

Facebook Twitter Linkedin

El comandante de las Fuerzas Militares. Foto: Fuerzas Militares

Así es. Yo le ofrezco mi reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres y hombres que sirven al país a lo largo y ancho del territorio. En mis visitas a las unidades terrestres, marítimas y fluviales, encuentro compromiso, coraje e integridad, pero además, historias de vida dignas de admirar, razón de más para expresarles mi orgullo y decirles que cuentan con mi aprecio y confianza. Pero también enviar un mensaje a sus familias, agradeciendo el apoyo y motivación a esos seres queridos, uniformados, que sirven a Colombia.



A los comandantes en todos los niveles, quiero enviarles un mensaje de confianza y liderazgo. Contamos con un gran talento humano en quienes ejercen el mando, eso permite que podamos cumplir con nuestras tareas, adaptándonos a esa realidad cambiante que se nos presenta a cada momento; actuando con espíritu constructivo y propositivo. La verdad me honra liderar a tantos extraordinarios servidores.



(Le sugerimos leer: Así cayeron 2,5 toneladas de explosivos de las disidencias de 'Iván Mordisco')



Por eso cada miembro de las Fuerzas Militares de Colombia debe sentir orgullo de lo que es y lo que representa, de lo que significa su presencia en cada punto de la geografía patria, trabajando con ánimo solidario, generoso y especialmente con integridad, pues son las acciones y no solo las palabras, sumadas al compromiso y profesionalismo, las que fortalecen esa confianza que nos honra y enaltece como una de las instituciones más queridas por los colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Uniformados en el desfile militar del 20 de julio de 2023. Foto: Sergio Acero/ El Tiempo

En otros temas, EL TIEMPO publicó detalles de la red de corrupción que contrainteligencia del Ejército detectó en la dirección de reclutamiento, ¿qué sabe del tema?

Desde el momento en que asumí como comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia la transparencia ha sido una política permanente. El trabajo de contrainteligencia en todas las Fuerzas, con apoyo de la Fiscalía, ha permitido resultados como el que usted menciona. En nuestra Institución no hay cabida, no hay lugar a la corrupción ni a ningún tipo de hecho que mancille la integridad de las Fuerzas Militares; cada vez que se conocen estos hechos, la instrucción es tomar acción de manera inmediata. No permito, ni ningún comandante permite, que personas corruptas hagan de las suyas al interior de nuestras Fuerzas.



(Por contexto, le sugerimos leer: Corrupción en Ejército: así operó red que habría robado millones con 'falsos soldados')

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

¿Cómo van los temas referentes a la entrada oficial del cese al

fuego bilateral con el Eln este 3 de agosto ?

Estamos a pocos días de que el cese inicie y, como lo hemos venido haciendo, las Fuerzas Militares cumplen a cabalidad lo establecido por el señor Presidente; sin embargo, ante hechos punibles debemos actuar de manera contundente, actuaremos frente cualquier amenaza a la vida, honra y bienes de la población; pero también, contra las economías ilícitas que son el carburante de la violencia en Colombia. Ya emitimos los protocolos de actuación de las Fuerzas Militares.



En este aspecto siempre será ineludible pensar en todos los escenarios, anticipándonos y preparándonos para cualquier contingencia, con el firme deseo (y en esto quiero ser muy claro) de aspirar a que suceda siempre lo mejor para el país y sus ciudadanos.



(Lo invitamos a leer: Ejército ubicó caleta con gran cantidad de armas del 'clan del Golfo' en Córdoba)



Agradezco la valiosa oportunidad que me ofrece el periódico EL TIEMPO. Como comandante general, seguiré trabajando, con el absoluto apoyo y el firme compromiso del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, confiando en sus capacidades, fortalecidos por la integración de estas, actuando con espíritu sereno y valeroso para proteger esta patria que necesita de sus mejores hijos para servirla y prolongarla.



Conscientes del compromiso que tenemos con el país, seguros de la confianza y aprecio del pueblo colombiano con sus soldados, las Fuerzas Militares seguiremos atendiendo nuestros deberes, trabajando por la seguridad, el progreso y el bienestar de todos nuestros conciudadanos, sin excepción, como garantía de estabilidad y convivencia.



Los invito a que nos acompañen con su apoyo, su reconocimiento y su oración. Juntos somos más fuertes. Juntos podremos superar cualquier adversidad, contribuyendo a la construcción de ese futuro que todos deseamos para Colombia.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia

En Twitter: @AyitoMendez@JusticiaET

Más noticias