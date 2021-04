Colpensiones demandó a mujer trans que obtuvo su pensión

El 9 de septiembre de 2020, El Tribunal de Bogotá aceptó la tutela de Helena Herrán, una mujer trans, y le ordenó a Colpensiones reconocer que ella podía pensionarse como todas las mujeres del país, a los 57 años, de acuerdo con la ley. Sin embargo, la administradora de pensiones acaba de demandarla pidiendo que se anule esta decisión.

Helena Herrán obtuvo su pensión cuando ya tenía 61 años. Su proceso para que se le reconociera sus derechos como mujer ante Colpensiones inició en el 2007. "Hice el cambio de mi nombre y me dirigí a la entidad para actualizar mi historia laboral", así lo relató en una entrevista a EL TIEMPO.



Según ella, hasta el 2015 pudo cambiar su sexo para poder cumplir con el último requisito para pensionarse, pues ya cumplía con las semanas correspondientes al tiempo de cotización. Después de conseguir su cédula con el cambio de sexo, se dirigió nuevamente a Colpensiones para que modificaran sus datos y así acceder a la pensión. Sin embargo, la entidad rechazó su petición argumentando que el decreto no tenía alcances pensionales.



Ante este rechazo, Helena Herrán acudió al Consultorio Jurídico del Politécnico Gran Colombiano y allí fue asesorada por la abogada Pilar Lizarazo, quien la guio en el proceso de instaurar una acción de tutela para el reconocimiento de su identidad de género ante Colpensiones.



El resultado de la tutela fue positivo. En septiembre el Tribunal de Bogotá instó a la administradora de pensiones a reconocer los derechos que como mujer tiene Helena.

Ahora, después de ocho meses, la entidad la demandó con el objetivo de que se anule la orden de la pensión y las resoluciones adoptadas por el tribunal.



"Ahora quieren que yo les pague lo que he recibido como pensión más los intereses", afirmó Helena, quien después de una lucha de 11 años para que sea reconocida como mujer trans, añadió que se siente discriminada y perseguida por Colpensiones.



Además, argumentó que su objetivo no fue solamente conseguir su pensión sino hacer valer sus derechos como mujer. "Esto es muy grave lo que esta entidad está haciendo, no quieren respetar la ley, no quieren entender que yo tengo mi registro civil en el que consta mi sexo femenino", indicó.



Helena Herrán acudirá ante el juzgado administrativo para atender la demanda y espera que Colpensiones reconozca públicamente que ha vulnerado sus derechos y la ha discriminado por ser trans.



