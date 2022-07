Aunque hace más de un año, el 29 de junio de 2021, el presidente Iván Duque sancionó la Ley 2092, para repatriar a colombianos condenados en China, a la fecha ningún colombiano ha podido ser repatriado desde el país asiático y sus familias siguen clamando a las autoridades para que agilicen estos procesos.



Según informaron desde el Ministerio de Justicia, China no ha ratificado el tratado y hasta que no lo hagan, el mismo no se puede aplicar.



Por ese motivo, en estos momentos solo podrían hacerse los trámites por motivos humanitarios, informaron desde la cartera de justicia, "pero siempre con anuencia de China", aclararon.



También señalaron que en ese país debe hacer el mismo trámite que se surtió en Colombia para que este tratado quede aprobado mediante una ley.



En la ley que fue sancionada el año pasado se establecen unas condiciones para los traslados: la persona es un nacional de la parte receptora, la conducta por la cual se impuso la sentencia también constituye un delito según las leyes de la parte receptora, la sentencia impuesta está ejecutoriada, sin posibilidad de recurso adicional; no hay procesos pendientes en la parte trasladante contra la persona condenada, la persona manifiesta por escrito su consentimiento de ser trasladado, si ambas partes aprueban el traslado; y que en el momento de la recepción de la solicitud de traslado, a la persona condenada le quede al menos un año de la condena por cumplir, a menos que se acuerde lo contrario.



Para julio del año pasado, la cartera de Justicia de Colombia tenía registro de 15 colombianos condenados en China a penas que se consideraban inconstitucionales para Colombia: 9 personas sentenciadas a cadena perpetua, uno que fue condenado a una pena de muerte que ya se hizo efectiva, dos colombianos con pena de muerte en apelación, y tres colombianos con pena de muerte con suspensión de dos años.

