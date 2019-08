Colombia hace su primera exportación comercial de cannabis medicinal

Este miércoles llegó a Reino Unido el primer cargamento de un producto a base de cannabis cultivado y procesado en Colombia. La empresa Clever Leaves envió el primer cargamento de 'Esenia', un spray sublingual con cannabidol (el componente no psicoactivo del cannabis) que puede servir para relajación o inflamación, entre otros beneficios.



Esta se convierte en la primera primera vez que desde Colombia se exportan legalmente productos derivados del cannabis con fines comerciales, lo cual, subrayó Andrés Fajardo, presidente de Clever Leaves, "es un hito para el país".

"Es el resultado comprometido de un equipo de trabajo altamente calificado dispuesto a posicionar a Colombia como líder mundial en una industria altamente tecnificada, típicamente dominada por países desarrollados y mejor aún, orientada al mejoramiento de la salud pública”, agregó el empresario.



Fajardo explicó que este primer envío hace parte de un total de entre 4 mil y 6 mil botellas de Esenia que enviarán a Londres durante todo agosto, con el propósito de surtir el inventario del producto, que si bien fue lanzado en ese país hace tres semana, por el momento no está disponible al público.



Por otro lado, el empresario indicó que por el momento este producto, que tiene un alto contenido de cannabidol, solo será comercializado en el exterior y no en Colombia porque en el país aún no está permitida la venta de un producto con esas características.

Oportunidad en el mercado

La exportación es un hito para el país, porque significa poner el primer pie en una industria que tiene un crecimiento exponencial a nivel mundial, y también representa una gran oportunidad de convertirse en líder del mercado frente a otros competidores.



Se calcula que a finales del 2025, el mercado global de la marihuana legal alcanzará los 66.300 millones de dólares (unos 200 billones de pesos, equivalentes a una quinta parte de la economía de Colombia, cuyo PIB se calcula en 1.000 billones de pesos), de acuerdo con el último informe de la firma investigadora Grand View Research, publicado en mayo.



En Colombia, entre 2017 y 2018, sumando las licencias expedidas por ambos ministerios, hubo un crecimiento del 395 %, al pasar de 45 en 2017 a 223 en 2018. La diferencia es mayor si se toman solo las licencias expedidas por el Ministerio de Justicia, que en 2017 dio 27 permisos, en 2018 llegó a 161 –un crecimiento de casi 500 %– y a junio ya había expedido 46 licencias. De otro lado, la regulación que existe en Colombia es para la producción de extractos y derivados de la flor de cannabis, es decir, productos con mayor valor agregado, lo que potencializa la industrialización.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET