Así funciona el código postal en Colombia: beneficios y datos curiosos que debe saber

Alrededor del mundo, el código postal se ha utilizado para enviar y recibir cartas, paquetes, entre otras encomiendas que van de un lugar a otro sin importar la ubicación geográfica. Y a pesar de que en la actualidad ya no se use o lo soliciten en cada una de las compras o envíos que las personas realizan, tenga en cuenta que en algunas situaciones sí lo requieren.



Por este motivo, si por alguna razón usted no sabe si la zona donde reside cuenta con código postal, y, por tanto, quiere saber cuál es, aquí aprenderá a solicitarlo.



(Puede leer: ¿Cuál es el código postal de su ciudad para las compras por internet? Le contamos).

La capital colombiana cuenta con 81 códigos postales distribuidos en las 20 localidades de la ciudad. Tenga en cuenta que en algunas zonas hay más postales que en otras, por lo que la asignación no depende del barrio o de la casa, apartamento, entre otros, como tal.



Antes de indicarle algunos de los códigos postales de las localidades de Bogotá, le daremos a conocer algunas ventajas según el Canal Institucional.

Estas son las ventajas de saber cuál es su código postal



- Se encarga promover el desarrollo de proyectos sociales.



- En algunos casos sirve para optimizar las gestiones de los Gobiernos, porque ayuda a tomar decisiones.



- Permite que no se presente equivocaciones en la entrega de encomiendas.



- Si usted desea encontrar un lugar, los localiza por medio de un clic.



- Ayuda a tener claro su dirección física, esto para que lleguen correctamente las compras que hace por internet desde otros lugares de mundo.



- En algunos casos permite que los paquetes que usted solicita lleguen de una manera más rápida según lo necesite.



(Puede leer: Código postal de tu barrio y localidad).

Facebook Twitter Linkedin

Algunos sitios de internet solicitan el código postal para finalizar su compra. Foto: Tomado de: Código postal / iStock

En el territorio de Colombia en general funciona de manera muy similar, pues, no olvide que el código postal es un número de seis dígitos, el cual representa la zona en el mapa del país.



Cuando usted busca un código postal, lo podrá encontrar por departamento y ciudad para el caso de Colombia y de algunos lugares del mundo.

Estos son algunos códigos postales que hay en Bogotá



- 110911 Fontibón.

- 110911 Fontibón.

- 111011 Engativa.

- 111211 Barrios Unidos.

- 111311 Teusaquillo.

- 111411 Los Martires.

- 111921 Ciudad Bolívar.

- 110711 Bosa.

- 110811 Kennedy.

- 110421 San Cristobal.

- 110221 Chapinero.

Este es el ‘paso a paso’ para consultar su código postal por internet



Facebook Twitter Linkedin

Guía para saber cuál es el código postal de su casa u oficina Foto: Captura de pantalla

1. Debe ingresar a la página oficial de código postal o también lo puede hacer dando clic aquí.



2. Oprima la opción de 'Aprende a navegar'.



3. La página le pedirá que siga algunos pasos. Allí debe poner su información y demás.



3. Una vez esté en 'Búsqueda rápida', debe escribir su dirección, departamento o ciudad.



4. Luego dé clic en 'Buscar'.



(Puede leer: Código postal: así puede consultar cuál le corresponde).



Cuando haya cumplido con el proceso anteriormente descrito, el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), le indicará cuál es el código postal conforme con la dirección que usted dígito previamente.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...