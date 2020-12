¿No ha pagado comparendo por Código de Policía? le corren intereses

¿Usted es uno de los 2.153.006 ciudadanos a los que este año les impusieron una multa por violar las normas de convivencia instauradas en el Código de Policía, y no ha pagado? Tenga en cuenta que le corren intereses y la multa puede llegar incluso a un cobro coactivo.



EL TIEMPO habló con encargados de ese tipo de sanciones que explicaron que si la persona a la que se impuso el comparendo no cumple con el pago dentro del primer mes, esto dará lugar al cobro del interés moratorio tributario vigente, que equivale al 2 por ciento.

De igual forma, será reportado ante el Registro Nacional de Medidas Correctivas (conformado en diciembre de 2016). Este Registro es consultado por las entidades públicas.



Y transcurridos 90 días (tres meses) desde la ratificación de la multa por parte de autoridad competente, en este caso los inspectores de policía, sin que se hubiera pagado la multa impuesta, pueden proceder al cobro coactivo, (incluyendo intereses de mora y costas procesales).



De acuerdo con la dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, de los comparendos impuestos este año, 1'377.171 son multas tipo 4, que equivalen al pago de $936.000. Le siguen las de tipo 3, con 22.545 comparendos.



Multas tipo 2, se han impuesto 626.831; y tipo 1, 39.886. Estas dos últimas no reflejan pago pecuniario, si se hacen los cursos de convivencia en los primeros cinco días.



¿Y si pasan seis meses y no pagó la multa?

De acuerdo con la Policía, transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, y esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:



1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.

3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.



Las fuentes explicaron que las autoridades responsables de adelantar los trámites antes mencionados, deben verificar que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas.



Y los servidores públicos que omitan la verificación incurrirán en falta grave y se les aplicará una multa tipo 4 que equivale a $936.323.



Cobro coactivo

Pasados 90 días, se adelantará por cada administración municipal el proceso administrativo de cobro coactivo, para obtener el pago forzado de las obligaciones a su favor, inclusive mediante la venta en pública subasta de los bienes del deudor, cuando este ha sido renuente al pago voluntario de sus obligaciones. Y se rige por el procedimiento contemplado en el artículo 100 del C.P.A.C.A.



Se estima que por el pago de las multas las administraciones locales han recaudado 19.408 millones de pesos.



De hecho, son los inspectores de policía la autoridad que avala la imposición del comparendo. En este momento están en proceso ante los inspectores 1'870.233 órdenes de comparendo.



Los inspectores han ratificado 58.991 órdenes de comparendo, han conmutado 31.815 y han revocado 55.040 órdenes de comparendo.

