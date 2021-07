¿Qué implicaciones tiene no pagar una letra de cambio?

La persona que firma una letra de cambio deberá pagar la suma que adeuda en el plazo estipulado, de no ser así, el acreedor podrá demandarlo. En este caso el cobro se efectuaría mediante la acción cambiaria, es decir, el procedimiento para cobrar un dinero después de vencerse el plazo.



Para iniciar el proceso ejecutivo para cobrar la deuda, la persona que prestó el dinero deberá demandar al deudor ante un juzgado administrativo.



Para presentar una demanda debe tener en cuenta que su solicitud cumpla con los requisitos planteados en el artículo 422 del código general del proceso. Es decir, que las obligaciones en la letra de cambios sean claras y que se demuestre que existía una fecha límite de pago.



Para esto debe aportar los documentos que prueben los términos del préstamos, en este caso, la letra de cambio. Este título valor deber contener, de forma clara, expresa y precisa, la obligación para que esta pueda ser exigible al vencerse el plazo.



Posteriormente, el juez podrá ordenar el pago de la deuda en los términos que fue pactada. Si la persona se niega a cumplir con lo mandado por el togado, este puede ordenar el embargo de sus bienes para pagar al acreedor.



De ese modo, quien no pague una letra de cambio queda expuesto a que sus bienes sean embargados para cumplir con lo adeudado. Además, deberá pagar los honorarios del apoderado de la persona que lo demandó.



