Claudia Palacios revela duro caso personal sobre eutanasia

La eutanasia, el derecho a morir dignamente, siempre ha sido un tema complejo y polémico en Colombia. Del reciente caso de Yolanda Chaparro, una mujer que luchó personalmente para acceder a ese derecho, se suma ahora el de Claudia Palacios.



En su columna 'Desear la muerte de la mamá', la periodista y escritora contrasta la complejidad del marco legal colombiano al respecto.



Con detalles íntimos y muy tristes del caso de su propia madre, Palacios reitera sobre la necesidad de que las autoridades conminen al sistema de salud para el cumplimiento del marco legal alrededor del derecho a morir dignamente en el país.

“Tan razonable es imponer medidas para que esto no se vuelva una fórmula para deshacerse de los viejos o desvalidos, como moderar la normativa para no condenar al sufrimiento y a la indignidad a quienes no tuvieron la precaución de anticipar su deseo de morir dignamente”, señala Palacios en su columna.



En el texto, publicado en la versión impresa y digital de EL TIEMPO este jueves, la periodista y escritora habla del alzhéimer que padece su madre y de cómo este "se llevó todo lo que ella decidió ser, que es justamente como vale la pena vivir: DECIDIENDO SER".



Según cifras oficiales, desde 2015 hasta el 15 de marzo de 2021 se han practicado 123 eutanasias por parte del sistema de salud. De ellas, 49 procedimientos se han llevado a acabo en Bogotá, 48 en Antioquia, 13 en el Valle del Cauca, 11 en Risaralda y un caso en Bolivar y Caldas, respectivamente.

Desde 2015 se han practicado poco más de 100 eutanasias por parte del sistema de salud. Foto: EL TIEMPO

