¿Por qué quedó en libertad conductor que atropelló a ciclista en Chía?

José Antonio Duarte Leiva, de 56 años, falleció este viernes, en medio de un accidente de tránsito. Duarte se desplazaba en una bicicleta y fue embestido por un camión cuyo conductor se dio a la fuga. El conductor, posteriormente, fue identificado y capturado. Sin embargo, un juez lo dejó en libertad.



El accidente se registró sobre el puente de La Caro, en Chía, en el kilómetro 6 + 290 de la vía Bogotá-Tunja. Una cámara de seguridad captó el incidente, y en el video - que se hizo viral - se observa cómo José Antonio cae del puente.

El conductor fue ubicado en Sopó, Cundinamarca, y horas después puesto en libertad porque su captura no se hizo en flagrancia, es decir, en el momento del hecho.

La muerte de Duarte generó una ola de rechazo e indignación, sobre todo cuando trascendió que el conductor quedó libre. EL TIEMPO consultó con dos expertos juristas, quienes exponen su posición sobre el tema.



El penalista Francisco Bernate dijo que el conductor quedó en libertad porque "se dio a la fuga y es capturado un tiempo después, cuando ya había transcurrido un lapso importante entre los hechos y la captura".

La captura debe darse en flagrancia, es decir, al momento del hecho, y si lo van a coger tiempo después, tiene que hacerse con los videos, una solicitud ante un juez de control de garantías FACEBOOK

Señala Bernate que en Colombia "la captura debe darse en flagrancia, es decir, al momento del hecho, y si lo van a coger tiempo después, tiene que hacerse con los videos, una solicitud ante un juez de control de garantías, quien emite la orden de captura".



De acuerdo con el jurista, "el error en este caso es todo de la Fiscalía", la cual, advirtió, "se apresuró a capturar, en una situación que no era en flagrancia", ya que no evaluó la situación, por lo que el juez no pudo tomar otra decisión que dejar en libertad al conductor.



"Esto es una verdadera tragedia, ya que es inaudito que tanto tiempo después se sigan cometiendo estos errores por parte de la Fiscalía", puntualizó Bernate.



El paso a seguir, según señaló el abogado, era acudir ante un juez para que emitiera la orden de captura.

Aquí no vemos un accidente de tránsito, no vemos un caso fortuito, no vemos un descuido. Lo que vemos es un dolo eventual, porque al conductor no le importo llevarse de frente al ciclista. FACEBOOK

Por su parte, el penalista, Andrés Garzón, aseguró que el conductor no podría estar en libertad porque, de acuerdo con las imágenes que se han observado - en el video -, "aquí no vemos un accidente de tránsito, no vemos un caso fortuito, no vemos un descuido. Lo que vemos es un dolo eventual, porque al conductor no le importo llevarse de frente al ciclista. Él lo tuvo en su visual, así estuviera por el carril izquierdo. Lo atropella y sigue".



Resaltó que el conductor, como se observa en el video, no hizo ninguna maniobra para evadirlo o prestarle ayuda, por lo que reitera Garzón este es un homicidio doloso eventual.



"La Fiscalía debió imputarle el delito de homicidio doloso eventual y llevarlo ante el juez de garantías y solicitar la medida de aseguramiento, porque se ve la indolencia del conductor, al atropellar de manera fría al ciclista", aseguró Garzón.



Con esa argumentación, resalta el abogado, la Fiscalía falló al no solicitar la captura por el delito correcto.

Conductor no iría a prisión

De otro lado, el abogado Bernate señaló que, pese al agravante de que el conductor se hubiera dado a la fuga, muy seguramente le imputarán el delito de homicidio culposo, el cual, en su criterio, en medio de un accidente de tránsito, podría dejar en libertad al conductor bajo el escenario que este acepte los cargos.



"Aquí estaríamos ante un hecho de imprudencia, agravado por la fuga. Le imputarán cargos, pero que pueda ser restringida la libertad del conductor, es muy mínima esa opción", dijo Bernate, quien señaló que podría declararse culpable y podría recibir una condena mínimo de 12 meses, lo que es excarcelable.

En el peor de los casos, señaló Bernate, si el conductor no acepta cargos, estaría expuesto a una condena entre 4 y 5 años, en prisión domiciliaria.



De aceptarse la teoría del abogado Garzón, de una imputación por el cargo de homicidio doloso eventual, el conductor está expuesto a una condena de entre 17 y 37 años de prisión.

