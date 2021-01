Abecé: lo que debe saber sobre nuevas reglas para usar casco de motos

A partir de este sábado 23 de enero entra en vigor la nueva reglamentación para el uso de cascos para los motociclistas en el país. Aunque se ha creado confusión por las nuevas disposiciones, lo cierto es que establecen medidas sobre el uso del dispositivo para garantizar mayor seguridad a los conductores y pasajeros.



¿A qué sanciones se expone? ¿Debe comprar un nuevo casco? ¿Qué cambió en la norma? A continuación, EL TIEMPO le explica lo que necesita saber sobre las reglas de la Resolución 20203040023385 de 2020:

¿Por qué se expidió esta resolución?

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2019 se registraron 3.666 fatalidades de motociclistas, cerca del 54% de la fatalidad nacional.



El trauma craneano representa el 32,4 % de las fatalidades de usuarios de moto, segundo luego de politraumatismo (58 %), lo que pone de relieve la importancia del buen uso del casco.



Además, la OMS concluye que los cascos son efectivos en reducir lesiones en la cabeza de los motociclistas en 69 %, y de muerte en un 42 %.





¿Qué establece la resolución?

La nueva normativa incluye tres condiciones:



1. La cabeza del motociclista (conductor y/o acompañante) debe estar totalmente inmersa en el casco (lo que llaman en algunas regiones “casco puesto como una corona”). El sistema de retención debe estar asegurado por debajo de la mandíbula inferior, sin correas rotas, ni broches partidos e incompletos.



2. No podrán portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos que se interpongan entre la cabeza y el casco, excepto si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.

No obstante, se permiten elementos manos libres como los conocidos “intercomunicadores”, aunque siempre se recomienda que no se usen para factores distractores como escuchar música.



3. En el caso de cascos con cubierta facial inferior movible (conocidos como cascos abatibles), ésta siempre debe ir cerrada y asegurada durante el tránsito, de tal manera que ofrezca protección a la cara del motociclista (conductor y/o acompañante).

Estas son algunas de las disposiciones establecidas. Foto: Agencia de Seguridad Vial

Los casos abatibles son muy útiles para personas que interactúan permanentemente con usuarios como mensajeros, personal que trabaja en asistencia o servicios públicos, pero han sido diseñados para ofrecer su protección estando cerrados.

¿Cuáles son las sanciones?

Es importante aclarar que las sanciones que establece la resolución corresponden a las definidas desde la Ley. La resolución no creó nuevas sanciones



Los conductores y acompañantes que no acaten lo previsto en la presente resolución, incurrirán en las sanciones previstas en el literal c del artículo 131 de la Ley 769 de 2002. (15 SMDLV= $ 438.900 en 2020).



¿La resolución obliga a comprar un nuevo casco?

No. Sin embargo, algunas condiciones de uso establecidas allí dependen del buen estado de algunos componentes como es el caso del sistema de retención, el cual no debe presentar correas rotas, ni broches partidos e incompletos

¿La resolución prohíbe usar algún tipo de casco?

No, la presente resolución no prohíbe ninguna tipología de cacos que se pueden encontrar en el mercado.

¿Cuál es la diferencia entre esta resolución y la resolución 1080 de 2019?

Son resoluciones que se complementan, en el objetivo común de que los cascos realmente protejan a los motociclistas.



La resolución 1080 de 2019, establece las condiciones para la fabricación, importación o comercialización de cascos para motociclistas. Su control va dirigido hacia el mercado de cascos, por parte de organismos como la DIAN, la SIC y los Alcaldes Municipales.



Por su parte, la resolución 20203040023385 del 20 de noviembre de 2020, establece las 3 condiciones mínimas para que los motociclistas, tanto conductores y acompañantes, hagan un uso correcto de este elemento de protección.

¿Es obligatorio usar el visor (pantalla transparente) cerrado?

La resolución no define ninguna condición en el uso del visor, no obstante, siempre que sea posible es recomendable usarlo cerrado, de tal manera que proteja los ojos de las externalidades en el medio ambiente.

¿Cuándo entra a regir?

La resolución entrará a regir desde el 23 de enero de 2021.

¿De qué se trata la 'triada' y cómo se relaciona con esta nueva resolución?.

Son las siguientes recomendaciones:-



Calidad: Se recomienda usar cascos certificados, y mantenerlos en buen estado (no dejarlos caer, no dejar que se raye el visor, etc.)



- Talla: Conocer la talla del casco es muy importante para que el casco proteja al usuario



- Uso correcto: Siguiendo las 3 condiciones mínimas, que con la nueva resolución, ahora son obligatorias.





