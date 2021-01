Motociclistas, estas son las 10 claves sobre normas para uso de casco

A partir de este sábado 23 de enero comienza a regir la resolución número 20203040023385 del 20 de noviembre de 2020 del Ministerio de Transporte. Esta norma básicamente establece las condiciones mínimas para el uso adecuado del casco para quienes se movilicen en motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos.



A continuación las claves para el uso del casco.

1.- ¿Cuál es el objetivo de esta medida?

Esta Resolución establece las condiciones y recomendaciones para el uso adecuado y correcto del casco para motociclistas y acompañantes.

2.- ¿Cuáles son esas recomendaciones?

La cabeza debe estar totalmente inmersa en el casco y además debe estar ajustado y abrochado.



3.- ¿Se pueden usar teléfonos celulares?

Sí, siempre cuando se disponga de dispositivos manos libres o intercomunicadores. No se pueden llevar los teléfonos entre la cabeza y el casco.

4.- ¿Cómo se deben usar los cascos abatibles?

Mientras el motociclista esté conduciendo, la parte móvil o abatible debe estar completamente ajustada. Lo mismo debe hacerse con el visor.

5.- ¿Se debe cambiar el casco?

No, pero desde el 20 de marzo del año pasado entró a regir una resolución que obliga a que todos los cascos que se importen fabriquen y se comercialicen en el país deben cumplir con un mínimo de estándares internacionales de desempeño y calidad.



6.- ¿Cómo identificar un casco ‘certificado’?

El casco debe tener una etiqueta que contenga información como: nombre del producto, casco para uso en motocicleta y vehículos afines. Talla, país de origen, importador o fabricante, con su razón social, número de lote y fecha de producción.

7.- ¿Por qué se deben comprar cascos certificados?

Adoptar normas internacionales para la producción y uso del casco es una práctica recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ya que al usarse correctamente dicho elemento, se reduce la probabilidad de muerte en un 39 por ciento y de lesiones hasta en un 72 por ciento.

8.- ¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un casco?

No basta con adquirir un casco certificado. También es necesario que el motociclista verifique que sea de la forma y tamaño adecuado y, durante su uso, es fundamental que esté abrochado y ajustado de manera segura y cómoda, dejando como medida el ancho del dedo índice entre la correa (barbuquejo) y la barbilla.



9.- ¿Lo pueden multar si no usa un casco certificado?

No, esta Resolución no es para controlar directamente a los motociclistas, sino al mercado de cascos que deben ofrecer a los usuarios un casco certificado y que tengan garantías de la calidad del producto que están comprando.

10.- ¿La resolución que empieza a regir mañana impone nuevas sanciones a los motociclistas?

No. La resolución no creó nuevas sanciones. No obstante, los motociclistas que no acaten o no cumplan con la resolución incurren en las sanciones previstas por el no uso de elementos de seguridad previstas en el Código Nacional de Tránsito, es decir, una multa de 438.000 pesos. El no uso de elementos de seguridad también da para inmovilización de la moto.



CARLOS CAMACHO