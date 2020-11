Casa Acción Interna: segunda oportunidad a quienes salgan de la cárcel

Esta semana, en el centro de Bogotá, abrió sus puertas una casa que espera convertirse en un espacio de inclusión y resocialización para personas que están en prisión y para quienes ya salieron de ahí, así como un centro de empleabilidad y productividad para ellos y sus familias.



La casa Acción Interna, de la Fundación que lleva el mismo nombre, busca darles segundas oportunidades de empleo a internos, pospenados –personas que ya salieron de prisión–, jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente (SRPA) y sus familias.

En la casa funcionará un restaurante, una agencia de publicidad, un taller de confecciones, un teatro, una barbería, un estudio de tatuaje y un call center. Todos atendidos por pospenados, jóvenes del SRPA, internos, que participarán de forma virtual, y las familias de estas personas.



Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna (FAI), explicó que este es un sueño hecho realidad, un espacio con todos los servicios y posibilidades de actividades productivas para que estas personas puedan trabajar, ayudando a superar las barreras de empleo que muchas veces enfrentan por su pasado en prisión.



Según las proyecciones que han hecho, mensualmente podrán impactar a mil personas en los cuatro grupos con los que trabajan, y no solo en Bogotá sino también de otras ciudades.



“A la inauguración llegó muchísima gente y creo que eso va a pasar en todo. De las cosas que más nos motivan es que ya casi que todo resto del año está todo bookeado, el restaurante, los tatuajes, todo; vemos de verdad el apoyo de la gente a las segundas oportunidades”, explicó la directora de la FAI, quien añadió que quieren que la casa Acción Interna se convierta en un espacio de desestigmatización y reconciliación.



Desde el escenario del teatro, en el primer piso de la casa, Sindy Barreto, de 29 años de edad, contó cómo este arte le salvó la vida mientras estaba en prisión.



Fue mientras estuvo recluida en El Buen Pastor, de Bogotá, que conoció la FAI y se unió a un grupo de teatro. “Fue una esperanza y un motivo para cambiar mi mentalidad de que toda la vida vamos a ser iguales”, expresó, al contar que empezaron con una sola obra y hoy son miles de mujeres y hombres con ganas de salir adelante los que se han beneficiado de la segunda oportunidad que encontraron en el arte.



A unos metros del teatro, que también sirve como show room de las colecciones de ropa que hace la fundación, queda el taller de confección. Este espacio es liderado por Libis Álvarez, de 35 años de edad, quien pasó 3 años de su vida en la cárcel de Cartagena. Estando allí se convirtió en la presidenta de la primera empresa asociativa de trabajo, un proyecto enfocado en fomentar la creación de empresas, y hoy lidera el proyecto de confecciones.



Con la voz entrecortada, Álvarez describió la importancia de haber encontrado este empleo: “Esta oportunidad no se ve todos los días. Muchas personas dicen que por ser pospenados no merecemos una segunda oportunidad, pero sí lo merecemos, somos seres humanos”, contó.



Sus palabras las retomó Abay Alejandro Hernández, de 25 años y quien hace 6 meses, en plena pandemia, salió de prisión y ahora es el encargado del proyecto de barbería de la casa Acción Interna. Pasó 4 años de su vida en cárceles de Bogotá, ciudad a la que llego a sus 16 años, tras irse de su casa, en Tolima, por problemas familiares. “Cuando uno es excluido por su propia familia es más vulnerable a que una banda criminal lo acoja a uno”, contó sobre su pasado, y explicó que por ser pospenado y una persona LGBTI se expone a una doble discriminación social, pero que gracias a la FAI encontró oportunidades.



“Aquí tenemos oportunidades que de pronto las demás personas nos cierran, nos da capacidades para empoderarnos y decir ‘sí hay más’. Yo no quiero toda la vida quedarme en una barbería, pero si yo trabajo puedo estudiar Derecho, que es lo que quiero”, comentó.



Hernández quiere convertirse en abogado para defender a personas como él que, dijo, fue condenado injustamente, para ayudar a personas vulnerables que quizás no pueden pagar un abogado, y para trabajar por los derechos de personas LGBTI en las cárceles, algo que empezó en prisión, donde fue defensor de DD. HH. de esa población.



Por otro lado, en la casa Acción Interna, entre las 7 y las 11 p. m. funciona el restaurante Interno, que originalmente nació en 2016 en la cárcel San Diego, de Cartagena, atendido por las mujeres presas allí. Ahora, con Interno en Bogotá se busca ofrecer a los comensales una experiencia gastronómica cargada de sabor de la Costa.



El jefe de cocina es Gilberto Forero, quien salió de prisión hace 3 años, luego de pasar 5 tras las rejas. Siempre fue amante de la cocina, explicó, pero solo sabía lo básico hasta que llegó a la FAI y comenzó a capacitarse en el tema. “Hoy en día no tengo la experiencia de un chef, pero me muevo en esto. Cuando me dijeron que me viniera para acá fue sensacional, es grandioso, voy a estar en el área que me fascina, además que es algo atendido por nosotros mismos para mostrarle a la gente que sí hay una segunda oportunidad”, contó emocionado, al recordar que cuando llegó a la fundación no miraron su pasado, sino sus ganas de aportarle su granito de arena a la sociedad.



En el segundo piso de la casa funciona la Agencia Interna, de publicidad, que había comenzado a operar en febrero de 2019 desde la cárcel La Modelo, de Bogotá. Allí, 24 internos se capacitaron en estos temas y desde la prisión hicieron su primera campaña, para Carulla. Ahora, con la oficina externa, Agencia Interna está trabajando en su segunda campaña, que también será para ese supermercado.



Jhon Calderón fue uno de esos internos que se capacitó desde La Modelo y ahora, que está en prisión domiciliaria, lidera los proyectos de la Agencia Interna. “Esta es una oportunidad para crecer profesionalmente y superar la baja autoestima que uno llega a tener cuando está en la cárcel”, resaltó.



Las oportunidades de la Fundación también han impactado la vida de personas como Crystal Morissa, una joven estadounidense de 25 años de edad que en 2017 llegó a Cartagena, buscando expandir su carrera como cantante al mercado latino, pero terminó privada de su libertad cuando un viaje de tres días se convirtió para ella en una estadía en prisión de tres años.



“Cuando estuve capturada en Cartagena muchas veces pensé en quitarme la vida, hasta que un día llegó a mi vida esta segunda oportunidad”, contó Morissa, quien, al cierre de la inauguración de la Casa Acción Interna, cantó la canción Strange Land, que compuso sobre su proceso en Colombia, estando lejos de su casa y su familia. Morissa está ahora en libertad condicional, trabaja con el estudio Sugar Tree Music y entre noviembre y enero de 2020 espera lanzar un álbum musical.



Una segunda oportunidad cambió las vidas de Sindy, Libis, Abay, Gilberto, Jhon, Crystal y los demás pospenados, internos y sus familias, que a través de la FAI encontraron un nuevo aliento para seguir adelante.



Ahora, desde la Casa Acción Interna, la fundación espera seguir demostrando que el pasado de las personas no las define, y convertirse en un centro de empleo y un lugar de encuentro entre la población civil y quienes han estado prisión.

Así puede sumarse a la casa

Los internos, pospenados, jóvenes del Sistema para Adolescentes y los familiares de estas personas que quieran vincularse a los procesos de la fundación, así como quienes deseen disfrutar del restaurante, encargar trabajos al taller de confecciones, contratar el call center, hacerse un tatuaje y demás servicios, pueden encontrar más información en la página web fundacionaccioninterna.org y el teléfono

310 2600134.



