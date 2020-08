Una caravana virtual para comprar café producido en zonas de conflicto

En un pasado no muy lejano, los negocios de compra y venta de cafés especiales pasaban porque los interesados en comprar el grano producido en Colombia vinieran al país, recorrieran las fincas cafeteras con todo su contenido cultural y, en últimas, decidieran comprar.



Desde mañana, el proceso será a la inversa: el que viaja, desde las zonas más golpeadas por el conflicto en el país, es el café, hasta las tazas de los compradores en varios países.

Desde este martes, y hasta el viernes, 31 compradores internacionales participarán de la primera Caravana Virtual de Compradores, en el marco de la estrategia Café para la Paz, de la Federación Nacional de Cafeteros, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).



Cada uno de los compradores recibió, en sus respectivos países, una muestra de los 44 lotes de cafés especiales que tuvieron cosecha recientemente en Cauca y Valle del Cauca.



Los compradores son de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rumania, Arabia Saudita, Indonesia, Taiwán y Corea del Sur. Entre tanto, los vendedores son cuatro organizaciones asentadas en Cauca y Valle del Cauca, explica Javier Giraldo, subdirector del Programa de Alianzas Comerciales de Usaid.



Giraldo aclara que no se trata de una subasta, y que los compradores que se inscribieron para participar tienen el compromiso de efectivamente adquirir el producto que ya está separado en bodegas de la Federación Nacional de Cafeteros. Las organizaciones que participarán son el Comité de Cafeteros del Cauca y Cencoic, en Popayán; Cafinorte, en Santander de Quilichao, Cauca; y Cafioccidente, de Restrepo, Valle del Cauca.



Para que todos los compradores recibieran el café con el mismo nivel de tostión, las muestras de todos los lotes fueron enviados al mismo lugar, en Estados Unidos, para estandarizar este proceso. Sin embargo, los compradores también recibieron café verde, para que lo prueben con el tueste deseado por ellos.



Javier Giraldo explica que la caravana virtual no se trata de un recorrido en video, aunque sí habrá muestras audiovisuales de los lugares donde el café fue producido. También habrá interacción y, sobre todo, la negociación se hace de forma directa entre productor y comprador, sin la intermediación de Usaid o de la Federación.



La idea del apoyo que estas organizaciones dan a los campesinos de zonas golpeadas por el conflicto es, por un lado, que tengan una opción económica legal y sostenible a pesar de la dificultad del contexto en el que están, donde persisten distintas formas de violencia, y por otro lado, dejar la capacidad instalada, tanto de producción como de comercialización.



Cada día de la Caravana habrá una interacción de 90 minutos (que cualquier persona puede seguir por YouTube) dedicados a cada una de las cuatro organizaciones que participarán. Giraldo explica que es posible realizar una segunda caravana en octubre con productores de Antioquia, el sur de Bolívar y Mesetas. También que en noviembre se dé otra, ya no con productores de café, sino de cacao, también apoyados por el programa de Usaid.



El precio mínimo por libra es de 2 dólares. El cálculo total, para los 44 lotes que participarán la caravana virtual, es que se vendan aproximadamente 84 mil dólares o 300 millones de pesos. Pero el objetivo también es, según Giraldo, que se establezca una relación comercial duradera entre los productores de Cauca y el Valle y los compradores que participarán de la caravana.



Aunque la razón para hacerla así es la situación mundial de salud pública, Giraldo cree que este modelo se puede seguir implementando, incluso después de la pandemia, porque en términos de costos es mucho más eficiente que tener a los compradores en el país, y la tecnología disponible y utilizada durante la pandemia así lo permite.



Pero además señala que no se trata solo del factor comercial, que es importante, sino que a los compradores de cafés especiales les importa que el grano tenga historia, y en este caso se trata de comunidades que a través del cultivo buscan tener opciones económicas rentables que les ayuden al desarrollo de sus regiones y a hacerles el quite a las economías ilegales.

Si quiere seguir las jornadas, puede hacerlo a través de estos links:



Día 1: https://youtu.be/uKgCutwkzBU



Día 2: https://youtu.be/5WRlhrPFwCw



Día 3: https://youtu.be/liALOUCA_cQ



Día 4: https://youtu.be/GhUqw4cmGw8



