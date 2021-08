Personajes públicos lanzan campaña a favor de regular cannabis en Colombia

Un grupo de personajes públicos lanzó un manifiesto en el que expresan su apoyo a la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. "Necesitamos un enfoque de prevención y no de prohibición, una política respetuosa de las libertades y que genere oportunidades económicas", se lee en el documento.



En total, son 58 personas, entre artistas, empresarios, periodistas y políticos, que consideran que "es hora de abordar la guerra de las drogas de una manera diferente y proteger nuestras libertades".

En el manifiesto, que se acompaña con el hashtag #HoraDeRegular, se incluyen 15 razones económicas, sociales, de salud pública y de defensa de las libertades para respaldar la regulación.



Explican, entre otras cosas, que este sería "un impulso para la generación de empleo y la competitividad del país en un momento clave de reactivación económica" y que "el recaudo generado por esta industria podría evitarle al país una reforma tributaria".



También señalan que la regulación "reduciría el mercado ilegal y le permitiría al Estado tener mayor control y evitar su venta a niños, niñas y adolescentes", y advierten que "la prohibición genera más violencia de la que previene".



En el manifiesto, los firmantes solicitan "una política que prevenga los daños en la salud" y destacan que "no hay evidencia de muertes por consumo de cannabis", al tiempo que aseguran que "el cannabis es una de las sustancias menos adictivas que existen".



Recuerdan, además, que la Comisión de Estupefacientes de la ONU votó en diciembre pasado a favor de retirar al cannabis y su resina de la lista IV de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en la que se incluyen las drogas sobre las que mayor control se ejerce y se consideran más peligrosas.



Y en ese sentido, mencionan que en el mundo ya hay muchos países que han regulado el consumo de cannabis de uso adulto, como Canadá, Uruguay, Sudáfrica, Holanda, Jamaica y algunos estados de Estados Unidos.

Estos son los firmantes del manifiesto:



ADRIANA LUCÍA | Artista

ALBERTO FURMANSKI | Empresario y diplomático

ALEJANDRO GAVIRIA | Rector de los Andes y ex ministro de salud

ANDRÉS ECHAVARRIA | Empresario

CAROLINA GUERRA | Actriz

DIEGO CADAVID | Actor y músico

CHRISTIAN DAES | Fundador de Technoglass

ESTEBAN CORTÁZAR | Diseñador

CLAUDIA BAHAMON | Presentadora, modelo y arquitecta

FEDERICO URIBE | Artista

CLAUDIA ELENA VÁSQUEZ | Artista

GABRIELA TAFUR | Abogada y periodista de radio

CRISTINA UMAÑA | Actriz

GOYO | Cantante

ANDRÉS JARAMILLO | Fundador de Andrés Carne de Res

ANDRÉS PARRA | Actor

DANIEL SAMPER | Periodista

JAIME ABELLO | Periodista

DANIELA BOTERO | Modelo

JEAN CLAUDE BESSUDO | Presidente de Aviatur

JOHANA BAHAMÓN | Activista

CARLOS ARCESIO PAZ | Empresario

CARLOS VIVES | Artista

JUANES | Artista

JESÚS ABAD COLORADO | Fotógrafo

ALEJANDRO RIAÑO | Humorista

BEATRIZ FERNÁNDEZ | Fundadora de Crepes & Waffles

JUAN PABLO RABA | Actor

LAURA TOBÓN | Emprendedora y presentadora

MARÍA LÓPEZ | Periodista

MARÍA PAZ GAVIRIA | Gestora cultural (ArtBo)

PILAR CASTAÑO | Diseñadora

RAMIRO BEJARANO | Abogado

MARÍA JIMENA DUZÁN | Periodista

PAULA MENDOZA | Diseñadora

YOHIR AKERMAN | Periodista

LEONOR ESPINOSA | Chef

MÓNICA FONSECA | Periodista y presentadora

RUVEN AFANADOR | Fotógrafo

SIMÓN BORRERO | CEO de Rappi

LUCY VIVES | Activista

NATALIA JEREZ | Actriz y presentadora

SIMÓN VÉLEZ | Arquitecto

LUIS CARLOS VILLEGAS | Ex director de la Andi, ex ministro de defensa y ex embajador EEUU

NATALIA REYES | Actriz

MANOLO CARDONA | Actor

PAOLA TURBAY | Actriz

MARÍA EMMA MEJÍA | Diplomática y periodista

PATRICIA LARA | Periodista y escritora

SYLVIA ESCOBAR | Empresaria

TOSTAO | Cantante

TOYA MONTOYA | Activista

VLADDO | Periodista

MARIO HERNÁNDEZ | Empresario

MARIO PACHECO | Empresario

RICARDO SILVA | Escritor

ROBERTO POMBO | Periodista

MERCEDES SALAZAR | Diseñadora

Consulte a continuación el manifiesto de la iniciativa.