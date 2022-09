El ministro de justicia Néstor Osuna posesionó al abogado Camilo Eduardo Umaña Hernández como nuevo viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.



“Él es un símbolo de las víctimas de la violencia y de la impunidad, y por ello quiere trabajar para construir un país más justo, con una política criminal basada en los derechos humanos y más decorosa", destacó Osuna.



El ministro añadió que Umaña “es un viceministro de lujo que me hace sentir absolutamente tranquilo y confiado, pero también exigido. Es una persona que no viene de la política, es un técnico que goza de mi absoluta confianza".

Umaña Hernández es hijo del defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en abril de 1998.



El nuevo viceministro es abogado de la Universidad Externado de Colombia con PhD en Criminología de la Universidad de Ottawa (cum laude) y PhD en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco (cum laude). Tiene así mismo un máster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica (cum laude) y una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia.



También ha sido docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, y codirigió la maestría en Derechos Humanos.



Entre otros cargos, fue investigador de la Comisión de la Verdad sobre el tema de justicia e impunidad en el conflicto armado; y estuvo como experto en justicia restaurativa en la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, la Comisión Colombiana de Juristas y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).



​“Me siento honrado y contento al asumir este compromiso. Mi familia y yo siempre le hemos apostado a la construcción de una sociedad más justa, libre, de derechos y con mucho sentido humanista. Espero que al final de este camino el ministro Osuna, mi familia, mis amigos y las víctimas de este conflicto tan largo se sientan muy orgullosas de lo que yo haya podido lograr", manifestó el nuevo viceministro.

