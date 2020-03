General Gustavo Franco asumió dirección de Policía Fiscal y Aduanera

El brigadier general Gustavo Franco Gómez, de 49 años, asumió ayer la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, encargada entre otras, de cerrarle el paso al contrabando y las redes criminales que se lucran de esta actividad ilegal.



El general Franco remplaza en la dirección al general Juan Carlos Buitrago, quien asumirá una agregaduría en el exterior, por ahora pospuesta por la situación mundial que se registra por el coronavirus.

El general Franco se venía desempeñando como el director de la Escuela 'General Santander', que es el alma mater donde se forman los oficiales de la institución.



Como anécdota, el general Franco es el único oficial que al asumir la dirección de la Escuela 'General Santander' no lo pudo hacer con el protocolo establecido, porque para esa fecha, febrero de 2019, se acaba de registrar el atentado terrorista contra la Escuela.



Y este viernes, que asumió la dirección de Polfa, se registró una situación similar debido a las medidas de bioseguridad que exige la actual situación mundial para evitar la expansión del coronavirus. No hubo ceremonia de transmisión de mando, y fue un acto más de empalme.



El director de la Policía, el general Óscar Atehortúa Duque no ha designado en propiedad al nuevo director de la Escuela, por lo que en este momento está en calidad de director encargado, el coronel Juan Miguel Thiriat.

¿Quién es el general Franco Gómez?

Este santandereano está casado. Ingreso a la Escuela General Santander en 1990.



El oficial, lleva 30 años de servicio en la Policía Nacional, es administrador administrador policial y criminalística, especialista en seguridad integral, magister en pensamiento estratégico y prospectiva y maestría en gestión de calidad y excelencia de las organizaciones; además, participó en varias operaciones contra el narcotráfico en grupos especiales con autoridades de Italia, Francia, Holanda, España, Australia y Estados Unidos.



Ha ocupado diversos cargos en la institución a lo largo de su carrera, fue jefe de la oficina de comunicaciones de la Policía, donde se convirtió en precursor de un modelo de comunicación, denominado 'la Comunicación Vinculante', que se sustenta en la humanización de la imagen institucional y de la información misma, haciendo partícipes a cada uno de los 187 mil policías y a todos los ciudadanos.



En el 2015 asumió la Policía en Santander donde implementó el Sistema de Seguridad Rural, un modelo de seguridad para el posconflicto.



De allí, viajó a Buenos Aires donde se desempeñó como agregado de Policía ante la Embajada de Colombia. En 2018, fue designado como subdirector de la dirección de Bienestar Social.



En su hoja de vida reposan 92 condecoraciones y 160 felicitaciones por su sobresaliente labor en la institución.





JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET