Luego del hallazgo de más de 100 celulares y otros elementos prohibidos que tenían presos en la cárcel La Picota, y en medio de críticas por versiones de una parranda en el pabellón de extraditables de esa cárcel, el ministro de justicia, Néstor Osuna, anunció el cambio de director de este penal.



“Las cárceles no son clubes de recreo y en aquellos centros donde el Inpec no pueda mantener el control, habrá cambio como ocurrió en La Picota”, aseguró el ministro tras una reunión con el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) coronel Daniel Fernando Gutiérrez.



Precisamente en esa reunión se acordó designar como nuevo director de La Picota al dragoneante Horacio Bustamante Reyes, y se determinó mantener los operativos sorpresa en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.



"Es cierto que este gobierno está comprometido con una política penitenciaria humanista, pero no nos confundamos, eso no quiere decir que las cárceles sean lugares de recreo, ni que vayamos a permitir la ilegalidad, la corrupción o la violación del régimen penitenciario", añadió el ministro Osuna.



Bustamante Reyes es administrador público y lleva 27 años al servicio del Inpec. En la actualidad es el director de la cárcel de mediana seguridad de Manizales, "considerado el mejor de la región del viejo Caldas", expuso la cartera de justicia.



De acuerdo con la entidad, la decisión de cambiar al director de La Picota se tomó tras los resultados de un operativo sorpresa esta semana en el que fueron decomisados elementos prohibidos como: 122 celulares, 30 modem de internet, 5 tabletas, 3 proyectores, 4 relojes inteligentes, 5 audífonos para celulares inalámbricos, 11 decodificadores para televisión, 19 parlantes de música, 184 botellas de licor, entre whisky, tequila, vino y champaña, así como 400.000 pesos en efectivo.



También se decomisaron elementos que no están prohibidos en los centros penitenciarios, pero que estaban en lugares no permitidos como: 9 televisores de gran

tamaño, 17 hieleras, 25 estufas eléctricas, 5 neveras, 3 cafeteras, 9 licuadoras, 1 DVD, 16 sanducheras y 9 ollas a presión.



En la última semana también hubo operativos sorpresa en los establecimientos

penitenciarios de El Buen Pastor, La Modelo, en Bogotá, y Cómbita. Boyacá.

