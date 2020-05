El chef caleño que patrulla el océano en un buque de guerra de EE. UU.

Siguiendo los pasos de su hermano y su padrastro, hace cuatro años el caleño Juan Ramírez se unió a la Marina de Estados Unidos, en donde hoy trabaja como especialista culinario, un cargo en el que se ocupa de preparar los alimentos, hacer el inventario de la comida a bordo, entre otras labores.



Ramírez, quien salió de Colombia a los 9 años de edad, cuando su familia se mudó a Florida, hoy pasa sus día a bordo del buque destructor de misiles guiados USS Paul Hamilton (DDG 60), cuya misión actual es apoyar las operaciones marítimas de estabilidad y seguridad en la región que conecta al Mediterráneo con el Pacífico, a través océano índico occidental.

“Teníamos una buena vida en Colombia pero mis padres decidieron que las oportunidades serían mejores en Estados Unidos. Extraño Colombi y trato de ir a visitar con frecuencia, pero estoy agradecido vivir en Estados Unidos y servir en la Marina”, explicó.



Además, Ramírez comentó que nunca podría haberse imaginado la vida que hoy tiene si no se hubiera unido a la Marina, “estoy orgulloso de estar haciendo un diferencia y de tener oportunidades grandes oportunidades. Además, viajar por el mundo y conocer distintas culturas es maravilloso”, dijo.

Sobre su trabajo como especialista culinario, explicó que recibió su entrenamiento en Fort Lee, en Virginia. Allí le enseñaron los principios de la preparación de comida en el mar, hacer el inventario y enfrentar incendios y realizar control de daños en los barcos.



Su trabajo en el USS Paul Hamilton ya le ha ganado reconocimientos como una medalla de logros de la Marina por su labor sobresaliente, también recibió otra medalla de reconocimiento por salvar la vida de uno de sus compañeros durante un incendio.

Buque de guerra USS Paul Hamilton Foto: www.public.navy.mil

Para él estar en la Marina ya es una tradición familiar que se siente orgulloso de continuar, pero además, le emociona la oportunidad que tiene, como miembro activo de la Marina, de acceder a ayudas en la matrícula para una educación universitaria, así como de convertirse en un oficial de la Marina.



“Por mi servicio honrado me dan la oportunidad de tener una fantástica educación universitaria además de las habilidades que ya he ganado en la Marina”, contó, y añadió sobre ser parte de esta fuerza: “me emociona ser parte de algo que es más grande que yo, y sé que estoy haciendo a mi familia en Cali sentirse orgullosa de mí”.



