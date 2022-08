La familia de Gabriela Castro Bautista continúa en una intensa búsqueda para dar con el paradero de la menor, quien está desaparecida desde el 2 de agosto en Barbosa, Santander.



Gabriela, de 13 años de edad, mide 1.60 metros de estatura, tiene piel trigueña y cabello negro, largo y liso.



Su tía, Edith Bautista, contó que la niña fue vista por última vez en videos de cámaras de seguridad hacia las 4:48 de la tarde a las afueras de su colegio, el San Luis Gonzaga.

Tras ver que Gabriela no llegaba después del colegio, su familia comenzó la búsqueda y, sobre las 8:45 de la noche de ese 2 de agosto encontraron su morral sobre el puente Tito Rueda, que pasa sobre el río Suárez. Sin embargo las autoridades aún no encuentran a la menor.



La última pista le llegó a la familia a través de una llamada telefónica en donde una mujer que vio las publicaciones en redes sociales con las que buscan a Gabriela afirmó que vio a alguien muy parecido en Ciudad Bolívar, Bogotá.



Entretanto, las autoridades y personas allegadas a la joven continúan con su búsqueda. Si tiene información sobre la menor puede comunicarse a los teléfonos 3134077249 y 3123862488