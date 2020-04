Ya son 30 las personas contagiadas por coronavirus en las cárceles

En total, 17 privados de la libertad están contagiados de coronavirus en este momento en Colombia: 14 en la cárcel de Villavicencio, dos en la cárcel La Picota, en Bogotá, y uno más en la cárcel Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.



Pero si a estos se suman los 13 casos de personal y funcionarios contagiados en las cárceles, 13 en total, entonces tenemos que la población carcelaria contagiada son 30 personas.

Este balance fue entregado este lunes por el director del Inpec, brigadier general Norberto Mujica, quien agregó que hay otros dos funcionarios contagiados, pero que estos contrajeron el virus fuera del país y desde su regreso han estado aislados y sin contacto con los centros carcelarios: uno en Tierralta, Córdoba, y otro en Cali, Valle del Cauca.



En la cárcel de Florencia y en La Picota, ningún funcionario ha dado positivo hasta el momento, agregó Mujica. Sin embargo, aclaró que se vienen practicando más pruebas de covid-19.



En Villavicencio, epicentro de la emergencia a nivel carcelario, la Uspec autorizó la práctica de 300 pruebas y, a través de la Gobernación del Meta y la Universidad del Rosario, otras 200, con las cuales queda totalmente cubierta la población carcelaria del pabellón donde se concentran todos los casos hasta ahora.



Asimismo, al personal de custodia y vigilancia se le han practicado 85 pruebas y la meta es llegar a 125, informó el general Mujica. Mientras tanto, en Las Heliconias ya se habían aplicado dos pruebas, dando una positivo y otra negativo, pero se requiere aplicar ocho pruebas más a privados de la libertad y 12 para el cuerpo de custodia.

Villavicencio, el origen de la emergencia

Mujica explicó que, después de las situaciones de protestas y amotinamiento que se presentaron a finales de marzo, se dieron varios traslados desde la cárcel de Villavicencio. Para ese momento, no se había detectado ningún contagio, sin embargo, los trasladados fueron aislados al llegar a otros centros penitenciarios.



Así, las tres personas que llegaron a La Picota (dos positivos) venían de Villavicencio, al igual que las dos a quienes se les practicaron pruebas en Florencia (un positivo). Pero no fueron las únicas cárceles que recibieron personal privado de la libertad y guardias que habían estado en Villavicencio.



Neiva no recibió a ninguno, pero fue lugar de descanso para los que iban hacia Florencia, por lo que allí se han practicado 30 pruebas, de las cuales la mitad han dado negativo y las demás están pendiente. Otras que sí recibieron personas, como Yopal y Guaduas, han dado también resultados negativos en las pruebas practicadas hasta ahora.



Los traslados fueron suspendidos en todo el país, informó Mujica.



Mujica también dijo en los últimos días que el brote en Villavicencio probablemente llegó desde el Hospital Departamental de esa capital. Debido a esa hipótesis, se decidió que los guardias que hagan acompañamientos en centros de salud no ingresen a las cárceles, y que se queden dedicados exclusivamente a esas funciones.

Envían información de 1.000 presos para excarcelación

Sobre el decreto del Ministerio de Justicia que permitirá enviar a prisión domiciliaria a los privados de la libertad que tengan un riesgo más alto frente al contagio de coronavirus, Mujica dijo que este lunes entró en operatividad. Desde las cárceles, ya tienen listos los documentos de cerca de 1.000 internos para ser enviados a los jueces.



El director del Inpec explicó que lo harán de manera paulatina y, de acuerdo a cómo se vayan adoptando las decisiones por parte de los despachos judiciales, enviarán más documentos, pues mientras en algunas regionales es posible tramitarlos de forma rápida, en otras, como Bogotá, se concentra una gran proporción de la población privada de la libertad que podría beneficiarse.



