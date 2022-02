Un grave hecho de maltrato infantil se habría presentado en un vuelo que despegó desde Bogotá hacia Barcelona el pasado 6 de febrero. Según denunció una usuaria de Twitter, una mujer mayor le habría dado una patada en la cara a un bebé de apenas un año, quien estaba gateando en el pasillo de la aeronave. El golpe, aseguró, le produjo al menor una lesión en el labio.



Pero la denuncia va más allá. Según la internauta, a pesar de que el personal de Avianca —la aerolínea que operó el vuelo— atendió el caso, al momento de presentarse ante las autoridades para el peritaje forense los funcionarios no acudieron.



Tras el revuelo de la denuncia en redes sociales, la aerolínea emitió un comunicado en el que aclara que en efecto, en el vuelo AV18 del 6 de febrero una pasajera reportó que su bebé había sido agredido.

Una mamá amiga viaja sola con un bebé de 1 año en el vuelo de @avianca Bogotá-Bcn. He hecho este trayecto muchas veces desde que mi hijo tenía 6 meses y ya lo sabemos…un bebe incómodo es la pesadilla de cualquier pasajero pero sobretodo de sus cuidadores. Pero esto va más allá… — Hablemos de Montessori (@HabDeMontessori) February 9, 2022

"Si bien la tripulación no fue testigo presencial de los hechos, asistió a la mamá y bebé en vuelo ofreciendo asistencia médica a bordo, así como coordinó la atención médica en tierra para el bebé, como la presencia de la Guardia Civil española para el manejo del pasajero acusado de la agresión", se lee en el documento.



Avianca agregó que sus funcionarios acudieron al llamado de la Guardia Civil y rindió el informe del evento, y asegura: "En caso de que las autoridades lo soliciten, la tripulación comparecerá nuevamente para rendir informe sobre lo sucedido y de lo que fue testigo".

❗️IMPORTANTE❗️

Esta es nuestra información oficial con relación al caso de agresión de un pasajero a un bebé en uno de nuestros vuelos y las acciones que hemos adelantado como aerolínea: pic.twitter.com/SQNwXIOBrN — Avianca (@Avianca) February 10, 2022

Los hechos, según la denuncia

De acuerdo con el relato hecho a través de Twitter, la agresión se dio así: "Una mamá amiga viaja sola con un bebé de 1 año en el vuelo de Avianca Bogotá-Barcelona (...) El bebé llora y se retuerce durante horas por lo que la vecina de pasillo le sugiere a la prudente, agotada y avergonzada mamá que ponga al bebé a gatear en el pasillo que seguramente es lo que necesita. El bebé baja y por fin se estira, se calma y se pone a gatear. Unas filas mas atrás una señora mayor (si se le puede llamar así) saca su pierna y patea al bebé en la cara rompiéndole el labio".



Tras limpiarle la sangre al bebé, dice la denunciante, la madre del menor habló con una de las auxiliares de vuelo, quien se habría comunicado con la señalada agresora.



"(...) A lo que ella contesta que el 'niñito' la tiene desesperada con su llanto, que ella es una mujer mayor y no puede aguantar la situación. La situación es tan surreal que hasta el piloto interviene y deciden informar a la @policia del incidente. Al bajar del avión la @guardiacivil está esperándolos e insta a la mamá a denunciar en ese instante", se lee en el hilo de trinos.



Tres días después de la agresión, la madre del menor habría sido citada a un peritaje forense y audiencia ante un juez.



"La madre se presenta sola con el bebé para peritaje del forense y sin abogado (no lo puede pagar). Sin embargo, la agresora se presenta en silla de ruedas y con una abogada que desmiente los hechos… todo es un invento, según ella. ¿Testigos? la azafata de Avianca que no se presenta excusándose por tener un vuelo en ese horario", contó la denunciante, quien cuestionó la ausencia de la trabajadora de la aerolínea.

