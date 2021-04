Tras ataque de perro callejero en Bello, ¿qué entidad responde?

En redes sociales denunciaron que un perro, al parecer abandonado, mordió a un hombre en Bello, Antioquia, ocasionándole graves lesiones.



Ante los señalamientos de que no es la primera vez que el animal ataca a los transeúntes, la ciudadanía le habría pedido a las autoridades darle una solución al problema, según reportaron medios locales.



Pero, ¿cuál es la entidad competente para atender este tipo de situaciones?



De acuerdo con la herramienta del gobierno LegalApp, si usted es víctima de un ataque por parte de un animal, debe acudir a la Fiscalía General de la Nación y presentar una querella de manera verbal o escrita.



Allí, debe narrar de forma breve y clara cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos.



Si no puede ir a una sede de la Fiscalía, el cuadrante de Policía de su barrio o municipio puede recibir su querella y redireccionarla.



Ahora, si un perro potencialmente peligroso ataca a una persona ocasionándole lesiones permanentes de cualquier tipo, se procederá al decomiso y podrá ser sacrificado mediante eutanasia por parte de las autoridades que las alcaldías municipales designen para tal fin.