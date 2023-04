Aún no se ha cerrado la disputa legal entre los influenciadores Andrea Valdiri y su expareja Luis Eduardo León, conocido como Lowe León, por Adhara, la hija que nació en 2021, meses después de separarse.



(Le puede interesar: Juzgado admitió demanda de Andrea Valdiri contra Lowe León por paternidad).



Si bien en un comienzo León no quiso nada que ver con la niña, dicen los abogados de Valdiri, después comenzó a hablar de pasar tiempo con ella pese a que no la ha reconocido legalmente como su hija.



(Lo invitamos a leer: Aida Victoria Merlano: ¿en qué va el caso tras condena por fuga de su mamá?).

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Valdiri Foto: instagram: @andreavaldirisos

Por ese motivo, ante un juzgado de familia avanza una demanda de filiación extramatrimonial que en septiembre de 2022 interpuso la defensa de Valdiri contra León, y que determinará si Adhara es su hija y, por tanto, debe, entre otras cosas, cumplir con la cuota de alimentación que hasta ahora no ha pagado ni una sola vez.



En todo esto, la prueba más importante es un examen de ADN que el juzgado ordenó y que León se hizo el 16 de noviembre de 2022 en Medicina Legal, el único día que Adhara lo ha visto.

(Lo invitamos a leer: Así vive Aida Merlano en prisión: tiene cuarto propio y comparte con poca gente).



De acuerdo con la defensa de Valdiri, ha habido una demora excesiva respecto de los resultados de la prueba de ADN y se ha generado una desinformación sobre el caso.



"Al principio Lowe le dijo a Andrea que ella no era su hija y la abandona, Andrea se queda embarazada mientras él formaba su nuevo hogar, luego cuando él se ve atacado, ahora dice que sí quiere reconocer a la hija, pero si él quería reconocerla lo habría hecho y no tenía que esperar a que Andrea lo demandara”, indicaron desde la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a Andrea Valdiri.



De acuerdo con los abogados, aunque hace más de 4 meses se realizó la prueba de paternidad, aún no se conocen sus resultados, y de lo que esta diga depende qué pasa en adelante.

(Le sugerimos leer: ¿Por qué sigue libre Epa Colombia pese a que está condenada?).



“Si la prueba de ADN resulta positiva, se debe hacer cambio en el registro civil para los apellidos de la niña; y en otro proceso se procede con la regulación de la cuota alimentaria y de las visitas”, explicaron. Si la prueba es negativa, las cosas siguen como están hasta ahora, Adhara con los apellidos solo de su mamá.



Frente a si todo este proceso legal podría conciliarse o arreglarse fuera de los estrados, la representación de Valdiri explicó que ya que se ordenó la prueba, esto no es posible.

Andrea dice que no privará a su hija de que comparta con su papá, pero él no puede pretender que mañana sale la prueba y pasado mañana se la lleva. Aquí los derechos son de Adhara: abogados de Valdiri FACEBOOK

TWITTER

“Cuando se trata de una prueba de ADN no hay conciliación porque los derechos de los menores no se concilian. Si dentro del término legal Lowe no reconoció a la niña, lo que procede es demandar y ya no es viable una conciliación”, expusieron.



(Lo invitamos a leer: ¿Cómo calcular la cuota alimentaria y qué hacer si se incumple su pago?).



Por eso lo más inmediato es conocer el resultado de la prueba de ADN. Los abogados indicaron que una vez salga esto y si la prueba es positiva, lo siguiente después de cambiar el registro civil de Adhara es la regulación de obligaciones parentales, que se hace en otros procesos judiciales ya que el proceso actual versa solamente frente a la filiación de la menor de edad.

‘Lowe ni siquiera ha ofrecido alimentos’: defensa de Valdiri

Facebook Twitter Linkedin

Lowe León aseguró que es Andrea Valdiri quien hizo mediáticos sus problemas. Foto: Instagram: @loweleon_ @andreavaldirisos

“Él dice que sí es su hija pero que espera los resultados de la prueba, él hasta ahora no ha generado ningún acercamiento, ni siquiera ha ofrecido alimentos, que es lo más básico, ni ropa, leche o pañales. Él habla públicamente de que es su hija, que quiere estar con ella, pero de responsabilidad, nada”, advirtió el bufete Víctor Mosquera Marín Abogados.



De otro lado, según los representantes de Valdiri, si bien León ha hablado de pasar tiempo con Adhara y de las visitas que le corresponderían, la regulación de ese tiempo tendrá que venir después.



(Más notas: Semana Santa: si va a manejar lleve sus papeles, así es la multa por no tenerlos).



Si el juzgado lo declara el padre de la menor de edad, se abrirá un proceso legal diferente para fijar sus responsabilidades y derechos y además, los abogados de Valdiri dicen que primero debe haber un periodo de adaptación para la niña, que ni siquiera lo conoce.



“Si el juzgado declara la filiación viene un proceso después de regulación de visitas. Andrea (Valdiri) dice que no privará a su hija de que comparta con su papá, pero él no puede pretender que mañana sale la prueba y pasado mañana se la lleva. Aquí los derechos no son ni de Andrea ni de Lowe, son de Adhara, y no la pueden llevar a una casa desconocida, con alguien a quien no conoce y solo vio el día de la prueba de ADN, debe haber un proceso de adaptación”, concluyó la firma legal que representa a la influenciadora.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: