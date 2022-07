Tras dos años de no escucharse las notas de las bandas de guerra marcando el paso de los uniformados y los poderoso motores de los aviones Kfir sobrevolando los cielos, ayer, Bogotá y varias ciudades del país vivieron una fiesta en las que centenares de familias y curiosos asistieron a la conmemoración del día de la independencia. Por la pandemia los dos últimos años ese evento se había realizado sin desfile, ni público.



Miles de personas se tomaron la avenida Boyacá –entre la 127 y la 153– en el norte de Bogotá para observar y aplaudir el imponente desfile militar del 20 de julio, en el que se conmemoraban 212 años de independencia.

Por primera vez, el tradicional desfile se desarrolló en esta zona de la ciudad lo que despertó en los residentes un sentimiento patrio que se engalanó con el tricolor nacional (amarillo, azul y rojo) en banderas, caras y camisetas de la selección Colombia.



“Yo nunca había visto el desfile en vivo, lo veíamos por televisión, pero no es lo mismo, ver esos uniformes, las bandas de guerra, los perritos y caballos uniformados, es lo máximo, uno se emociona”, dijo a EL TIEMPO Camilo, de 19 años, estudiante de ingeniería que armó grupo con su familia para llegar temprano y lograr una buena posición.

A la ciudad regresó el desfile militar que conmemora la independencia del país. Foto: Jaiver Nieto

Mientras tanto, Camila, de 16 años y dos amigas recostadas en el pasto, miraban al cielo, “nosotras queremos ver los aviones y los helicópteros”, dijo, mientras sonreía, al hacerlo sobresalía la pintura de sus mejillas con la bandera. “Esto es muy bonito, se siente orgullo de ser colombiano”, afirmó.



En la tarima principal estuvo el presidente Iván Duque, su esposa y varios funcionarios de su gobierno, entre ellos el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.



Previo al desfile, el presidente Duque y sus acompañantes rindieron un homenaje a los uniformados que han muerto en medio del servicio y condecoró a varios oficiales con la medalla Orden de Boyacá, por su labor. En total fueron 27 los generales y contraalmirantes en tener este honor, todos ellos pertenecientes a las diferentes fuerzas.



En Bogotá fueron 12.000 uniformados los que participaron en el desfile - Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional - paralelo a este, en ciudades capitales y en todas las unidades militares hubo eventos para conmemorar la fecha patria.



De igual forma, la FAC, se lució con su revista aérea compuesta por 23 helicópteros tipo M1-17, UH-1H, UH-60 que sobrevolaron la avenida Boyacá sentido Norte - Sur. Y los potentes Kfir (6) que en formación tipo Delta estremecieron a los asistentes al desfile por la velocidad en que se desplazan. A los que se sumaron los Supertucanos, utilizados en operaciones contra objetivos de alto valor y 8 helicópteros Jaguar.



La ocasión dio para que los hombres y mujeres del Ejército Nacional, 6.000, portaran su nuevo uniforme camaleón que busca mejorar su mimetizaje tipo selva pixelado.

Y con las notas de la banda de guerra de la Escuela de Cadetes General José María Córdova, empezaron a desfilar cada una de las especialidades del Ejército, que a su paso despertaban gritos de júbilo y aplausos de los asistentes que no dejaban de tomar fotos y grabar videos.



“Esos caballos son hermosos, y como les ponen capas con los colores de la bandera se ven muy armoniosos”, dijo Andrea González, una señora de 73 años que estaba con sus cuatro nietos, adolescentes, “me motive a traerlos porque ahora no les enseñan historia y ellos no pueden olvidar lo que pasó el 20 de julio y lo que estamos conmemorado hoy aquí”, puntualizó.



El bloque de los uniformados heridos, en sillas de rueda o apoyados en sus muletas, muchos de ellos mutilados por minas antipersona o campos minados, que desfilaron hicieron que el presidente Duque se bajará de la tarima para estrechar su mano y agradecer por su servicio al país.



Y así fueron pasando cada Fuerza, Armada, FAC, por más de cuatro horas bajo un agradable clima que cerró con la Policía y sus diferentes especialidades, donde los cachorros caninos se robaron los suspiros de los niños y niñas en el lugar.

Fiesta en las regiones

En Cali, miles de personas también se volcaron a las calles para ver la imponencia del desfile militar, allí participaron 1.800 hombres y mujeres, quienes fueron los protagonistas del día de independencia.



Las avenidas 4N y 6N con calle 12, en el norte de la ciudad, se establecieron como el punto de arranque y el desfile terminó cerca del centro comercial Chipichape, donde Beatriz Vargas grito: “Orgullosa de estar en Cali y de ser colombiana”.

Toda la avenida Sexta se vio abarrotada, como no se veía hace tiempo. Este sector de la capital vallecaucana ha sido una de las zonas rosas, pero en los últimos años ha venido en declive por crisis económicas, y luego por pandemia y el paro. Por eso, el desfile fue motivo de júbilo, tanto para asistentes, como para comerciantes de esta zona de la ciudad,



La gobernadora (e), María Leonor Cabal, exaltó a los héroes de la patria a su paso. “Contamos con ustedes”, puntualizó.



La situación fue similar en Medellín, en donde la gente madrugó para tener puesto y ver el desfile en el que marcharon 1.200 uniformados.



Alí se impuso la Medalla Ciudadano Ejemplar categoría oro, a 15 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía por sus servicios destacados y por el cumplimiento de su deber.

