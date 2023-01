Mediante el decreto 2633 de 2022, el Gobierno prorrogó por un año más la suspensión de los permisos de porte de armas en el país, lo cual hace ilegal que alguien lleve consigo un arma si no tiene un permiso especial de porte.



Según explicaron fuentes de las Fuerzas Militares, para este año esa suspensión es tanto para las armas de fuego como para las armas traumáticas. En el primer caso, al 31 de diciembre de 2022 había 5.848 armas con permiso de porte (tanto nacional como regional).



La suspensión de los permisos de porte se viene aplicando desde 2016 en decreto que anualmente firma el Gobierno, en este caso, el decreto fue firmado el 30 de diciembre pasado por el ministro de defensa (e) general Helder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, y entre las justificaciones para la suspensión se señala que el derecho a la vida es un derecho fundamental que deben proteger las autoridades públicas en colaboración con la ciudadanía.



Así mismo, dice que los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 priorizan la protección de la vida de los habitantes del país, al igual que la prevención de muertes violentas por el uso de armas de fuego.



Aunque aún no se ha expedido la resolución del Ministerio de Defensa que reglamentará este decreto así como los oficios o profesiones exentos, fuentes de las Fuerzas Militares explicaron un poco más sobre la aplicación del mismo.



El primer punto a tener en cuenta es que existen dos tipos de permisos frente a las armas, los de tenencia y los de porte. Los permisos de tenencia habilitan a alguien a tener un arma registrada en una dirección (de residencia por ejemplo), y esa arma no puede salir de allí; los permisos de tenencia son los que permiten portar el arma a otros lugares. El decreto lo que suspende son los permisos de porte, mientras que los 299.407 permisos de tenencia que había hasta el año pasado siguen vigentes.



Por otro lado, esta suspensión es tanto para las armas de fuego como para las traumáticas. Esto en referencia a armas legalmente adquiridas.

Permisos de porte de armas. (Foto de archivo) Foto: Caros Ortega / Archivo EL TIEMPO

Frente a quiénes están exentos, aunque aún no ha salido la resolución de este año, en años anteriores se contemplaban unas 10 excepciones para personas en oficios o profesiones como personal militar, policial, de la Fiscalía, de la Unidad Nacional de Protección, entre otros.



Por fuera de las excepciones, para los permisos especiales de porte se debe hacer un trámite ante los jefes de estado mayor de las brigadas. Esa solicitud y los motivos que argumenta la persona para necesitar portar el arma son estudiados por la autoridad para determinar si se aprueba o no la solicitud.



Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de permisos de porte, los nacionales, que habilitan al portador a tener esa arma consigo en todo el territorio del país; y los regionales, que solo permiten el porte del arma en determinada región.



Al 31 de diciembre de 2022, según los registros del Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares, se habían concedido 880 permisos nacionales, negado 15 y aplazado 41; y en cuanto a los regionales, se concedieron 4.968, negaron 1.447 y aplazado 65.



En la resolución que debe expedir en los próximos días el Ministerio de Defensa estarán los detalles al respecto de las autoridades militares encargadas de la concesión de estos permisos.



De otra parte, desde las FF. MM. aclararon que los permisos que vienen del año pasado también quedaron suspendidos pues deben ser revalidados anualmente así que la resolución pronta a expedir contemplaría los pasos para hacerlo.



Por último, frente a si la suspensión del porte de armas reduce la cantidad de estos artefactos en las calles, desde las Fuerzas Militares indicaron que sí se reduce considerablemente frente a las armas legales, pero aclararon que usualmente no son estas sino las ilegales las que están involucradas en crímenes.

