¿Cómo es el proceso para sacar la libreta militar?

Una vez los hombres colombianos cumplen la mayoría de edad (18 años) deben definir, por ley, su situación militar.



Con el paso del tiempo y gracias al avance de la tecnología, este proceso se ha vuelto más amigable con la ciudadanía y aquí le contamos qué debe hacer si está con la necesidad de obtener este documento.



Lo primero es registrarse en la página web www.libretamilitar.mil.co y activar su cuenta.



Luego, tiene que consultar el estado de su situación militar y adjuntar una serie de documentos: ahí el sistema le asignará uno de los 60 distritos militares que hay en el país.



Posteriormente, le indicarán la documentación necesaria y lo citarán a una concentración militar.



Le realizarán un examen psico-físico. Si es apto, le toca prestar servicio militar. Si no, tendrá que presentar otros documentos para que le hagan una liquidación y pagar la cuota de compensación.



El costo del documento sale de calcular el patrimonio de los padres o personal con los ingresos de los padres o personal, teniendo en cuenta si todavía depende de ellos económicamente.



Para que lo tenga en cuenta: algunos de los documentos que debe presentar son fotos 2,5 x 4,5 fondo azul, cédula o tarjeta de identidad y cédula de los padres. Además, si corresponde, el soporte de exención de ley.

Las exenciones

En total, los hombres colombianos pueden apelar, si así les sucede, a 16 exenciones para no presentar el servicio militar.Entre ellas se encuentran:

Ser hijo único. Tener padres incapacitados o mayores de 60 años. Tener un hermano muerto o con discapacidad por cuenta del servicio militar. Discapacidad relativa y permanente. Que sea un trabajador independiente. Que sea indígena. Ser huérfano de padre o madre y que su trabajo sea lo que ayude al mantenimiento de sus hermanos.

A tener en cuenta

Los hombres colombianos que tienen que pagar servicio son los que están entre 18 y 24 años.



Si usted ya es mayor de 24, tiene menos de 50 y no ha definido su situación militar, debe hacerlo, pero ya no tendría que prestar el servicio: solo pagar por le documento.



Quienes estén estudiando en una universidad o colegio reciben una libreta militar provisional por hasta dos años, con posibilidad de ampliar a cuatro.



Pero si termina sus estudios antes de los 24, debe presentarse al Ejército para definir si debe o no pagar servicio.



Si perdió su libreta, solo debe acercarse a algún distrito con el denuncio y cancelar 136.278 pesos.



La libreta militar es requisito para graduarse de una universidad y tener trabajo.



