En Colombia son varios los casos de personas que prestan dinero sin exigir la firma de un cheque o letra que respalde la deuda y luego, ante la ausencia de pruebas que demuestren la transacción, se exponen a perder sus recursos si el deudor no cumple sus responsabilidades.



De acuerdo con la plataforma Legal App, del Ministerio de Justicia, en estos casos usted puede acudir mediante demanda ante el juez civil del domicilio del deudor o del lugar de cumplimiento de las obligaciones, para iniciar un proceso declarativo.

El proceso no tiene costo ni requiere de un abogado. Usted debe detallar en la demanda los hechos que dieron origen a la obligación que se reclama y las pruebas que disponga para probar la existencia de la misma.



Luego, si la demanda cumple con los requisitos, el juez civil ordenará comunicar al deudor para que manifieste las razones concretas por las cuales niega total o parcialmente la deuda. Si este se pronuncia el juez valorará las razones y si las considera validas o descubre que no existía la obligación pondrá fin al proceso declarando que no existe obligación alguna.

Si la persona requerida para el pago de la deuda no se pronuncia, el juez procederá a analizar las pruebas presentadas y decidirá si declara la existencia de la obligación o no.



Por último, la sentencia se convierte en una obligación clara, expresa y exigible y con esto podrá acudir al juez para iniciar un proceso ejecutivo.

Según explica Legal App, si requiere mayor información o asesoría sobre el trámite para cobrar una deuda cuando no tiene un documento que reconozca la obligación (es decir, que preste merito ejecutivo), o no cuenta con el dinero suficiente para contratar un abogado, usted podrá acercarse a la personería, Defensoría del Pueblo o consultorios jurídicos de su municipio.



justicia@eltiempo.com