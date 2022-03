La caída de la página de la Registraduría Nacional durante varias horas este domingo empañó una jornada en la que se presentaron pocos hechos de alteración al orden público en el país y que no tuvo mayores sobresaltos en el traslado del material electoral a todos los puestos de votación.



El registrador Alexander Vega habló en uno de los balances de la tarde de "un ataque" al sistema de la entidad y dijo que esta era una situación que se preveía.



"Esta situación la veníamos señalando desde días y semanas anteriores, que era una amenaza real, gracias al buen concurso de la seguridad cibernética del Estado y la Registraduría logramos restablecer el servicio de la aplicación Infovotantes", dijo Vega.

El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, señaló que un grupo de fiscales y unidades de la Dijin iniciaron las investigaciones por el ataque denunciado a la Registraduría.



La Misión de Observación Electoral (MOE) en su balance señaló que hubo confusión en los puestos de votación por cuenta de las dificultades en la infraestructura tecnológica de la Registraduría.



En el 85 por ciento de las mesas observadas por la MOE se reportaron casos de ciudadanos que se acercaron al puesto de votación donde suponía estaba inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar, bien sea porque trasladaron sin previo aviso su puesto de votación, porque no sabían cuál era su mesa, no tenían su cédula inscrita en esos puestos, o cambiaron su puesto y no hicieron la debida verificación biométrica.



‘Todos los puestos de votación en el país están asegurados’: señaló el Ministerio del Interior.



“Estas confusiones, que finalmente impidieron el ejercicio del voto de varios ciudadanos y ciudadanas, tienen su origen en las fallas presentadas desde el mes de enero en el aplicativo para la inscripción de cédulas, particularmente en lo que se refiere a la validación biométrica”, indicó la MOE.

El registrador Nacional, Alexander Vega.

El propio registrador Vega indicó que no hubo otros hechos que afectaran la normalidad en el proceso electoral. Sin embargo los ciudadanos se quejaron de las dificultades que ocasionó la caída para ubicar sus mesas y puestos de votación.



"Mas de 112.000 mesas en todo el país y los consulados, por primera vez en Colombia tuvimos mesas en la ruralidad (...) nuestra mesas funcionarios de manera correcta en todo el país", dijo Vega Rocha.

A pesar de las fuertes lluvias que se registraron en algunas regiones en el transcurso del día, el material electoral llegó a tiempo a la 112.009 mesas instaladas en 12.512 puntos a lo largo y ancho de la geografía nacional.



Finalmente, a las 4:20 de la tarde se conoció el primer boletín oficial sobre los resultados iniciales de las consultas de los partidos que definían sus candidatos a la presidencia.



A lo largo de la jornada los partidos políticos se quejaron y presentaron denuncias sobre la ausencia de material para las consultas en algunos puestos de votación.

El grupo 'País de Oportunidades', que respalda a Alejandro Char Chaljub, se quejó de la ausencia de material para la consulta en Soledad, Sabanagrande y Barranquilla. El Pacto Histórico denunció irregularidades en la acreditación de testigos electorales.​

