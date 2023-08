Este 16 de agosto se convocaron en diferentes zonas del país marchas para protestar contra del gobierno de Gustavo Petro.



(Lo invitamos a leer: 'Chupeta', narco que se sometió a cirugías para cambiar su rostro, fue condenado en USA)

De acuerdo con la Policía Nacional en horas de la mañana se tenían proyectadas 13 actividades, de las cuales se desarrollaron 10.



(De seguro le interesa leer: La CIA apoyaría a Colombia en plan de choque contra el fentanilo)



"Durante la jornada no se han registrado hechos de afectación contra la infraestructuras públicas o privadas, así mismo, no ha sido necesaria la

intervención por parte de unidades de Policía", señaló la institución en el boletín No 7 -emitido sobre las cuatro dela tarde - al que tuvo acceso EL TIEMPO.



Es así, que la Policía de Colombia reportó que "la ciudad que ha registrado el mayor número de aforo de personas es Medellín con 5000 personas aproximadamente".



(Lo invitamos a leer: La cocaína que se procesa en Colombia es la que atiza la violencia en Ecuador)



En esa línea, se iondica que la "mayor cantidad de actividades se registró sobre las 12:00 horas con aproximadamente 10.485 personas".

Facebook Twitter Linkedin

Los manifestantes se reunieron en Medellín, Bogotá y otras ciudades. Foto: EL TIEMPO

De igula forma, en el boletín se destacó que los delegados de la Defensoría del Pueblo, gestores de convivencia y uniformados de la Policía Nacional, han acompañado las actividades, "las cuales han trascurrido sin novedad".



(Podría ser de su interés leer: Policía de Colombia capturó a un hombre que camufló cocaína en cuadros de la Virgen)



Las autoridades destacaron el buen comportamiento de los ciudadanos en todas las zonas del país.



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET