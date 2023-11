¿Víctima de ciberdelito? Así es el paso a paso para denunciarlo en Colombia

A raíz del surgimiento de muevas modalidades de los delitos cibernéticos en Colombia, las autoridades, además de brindar una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar caer en trampas digitales, también habilitaron una página para que se puedan interponer las denuncias.



Entre las medidas ofrecidas a los ciudadanos, la Policía dispuso de un servicio de análisis de archivos y url en busca de malware online, en el que también, los interesados recibirán boletines y noticias de actualidad en ciberseguridad.

Este es un servicio gratuito, que analiza archivos y URLs sospechosas facilitando la rápida detección de virus, gusanos y/o troyanos; no es un sustituto del software antivirus instalado en un computador, sólo escanea archivos individuales o URLs por demanda, por otra parte, estos resultados no garantizan al 100 % que el archivo/URL sea inofensivo y no presente riesgo.



Para que pueda analizar archivos y URL sospechosas deberá previamente haber realizado la suscripción en el enlace que se indica a continuación: https://cc-csirt.policia.gov.co/Sandbox

Pero además, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones junto con la Policía, dispuso de una página en la que la ciudadanía puede denunciar este tipo de delitos.



​Entre a la siguiente URL para registrar su denuncia:

https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar%2f



- Seleccione la opción Denuncia Virtual:



Lea atentamente los términos y condiciones

-Seleccione la categoría Delitos Informáticos, continúe y si tiene alguna duda consulte la normatividad.



-Confirme si los hechos o no han sido puestos en conocimientos de una autoridad, si es así tenga los datos a la mano (Entidad o Autoridad, Departamento, Ciudad, Fecha de la denuncia y el número de la Denuncia o SPOA, si no continúe con el proceso de denuncia.



-Realice el diligenciamiento de los Datos del denunciante y demás información que solicite la plataforma.

