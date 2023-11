¿Cansado del inquilino? Recomendaciones si va a finalizar un contrato de arrendamiento

El arriendo es uno de los medios más populares que tienen los colombianos para tomar una vivienda en el territorio nacional. Para llevarlo a cabo, los interesados deben firmar un contrato de arrendamiento con el propietario de la vivienda que especifica el tiempo de duración y otras cláusulas.



En caso de que desee dar por terminado un contrato de este tipo, usted deberá tener en cuenta una serie de condiciones y recomendaciones para que el proceso sea rápido y efectivo.



(Le podría interesar: Pilas: en estos casos usted puede descontarle plata del arriendo al dueño de la casa).

Las características de un contrato de arrendamiento

De conformidad con el portal de Finca Raíz, se le denomina contrato de arrendamiento al documento que permite al arrendador ceder una propiedad al arrendatario, a cambio de un pago mensual durante el tiempo que dure el acuerdo.



Por lo tanto, en este documento se especifican los derechos y las obligaciones que tienen tanto el propietario como el inquilino, además de los siguientes datos:



- Precio del valor del arriendo y la fecha en la que deberá ser pagado.



- Datos del arrendador y el arrendatario (nombres completos y documentos de identificación).



- Causales de terminación del contrato.

​

- Información básica de la ubicación del inmueble, como la dirección. En caso de ser un apartamento, especificar el número del mismo.



- Término de duración del contrato.



- La firma del propietario y el inquilino.



- Finalmente, las cláusulas que se consideren necesarias para el correcto uso del inmueble.



(Le podría interesar: Si vive en arriendo en Colombia, estas obligaciones tiene el dueño con usted: tome nota).

Facebook Twitter Linkedin

Entregar el inmueble sin recibir una multa es posible si se cumplen con unas causales establecidas por la ley. Foto: iStock

La norma que rige los arriendos en Colombia

La Ley 820 de 2003 tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social.



En el capítulo VII, la ley especifica cómo se llevará a cabo la terminación del contrato, y en su artículo 24 se especifican las causales para que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato.



(Puede leer: Ventajas y desventajas de arrendar un inmueble por medio de una inmobiliaria).

Recomendaciones para terminar un contrato de arrendamiento por parte del inquilino

Se recomienda que el arrendatario dé por terminado el contrato de arrendamiento por los siguientes motivos, de esta manera no deberá pagar indemnizaciones o multas.



- Cuando se acerque la fecha de vencimiento del contrato, siempre y cuando dé previo aviso escrito al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres meses a la referida fecha de vencimiento.



- En caso de que le sean suspendidos los servicios públicos por acción premeditada del arrendador o porque cuando estaba a su disposición incurrió en mora de pago de los mismos.



- Desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al arrendatario por la Ley o contractualmente.



- Incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva.



"Cumplidas estas condiciones el arrendador estará obligado a recibir el inmueble; si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente, sin prejuicio de acudir a la acción judicial correspondiente", se lee en el documento de la Ley 820 de 2003.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO