Arriendo: ¿qué pasa si el inquilino no devuelve las llaves al terminar el contrato?

Cuándo finaliza un contrato de arrendamiento, se da entender que parte y parte han tomado esta decisión, es decir el arrendador y el arrendatario.



Asimismo, en el documento se debe constatar que todo lo contemplado se entregue en buenas condiciones, para poder dar finalizado el contrato.



Hay personas, que en ocasiones pueden salir del inmueble sin informar al arrendador, o también llevándose consigo importantes elementos como lo son las llaves del inmueble.

Es importante que si usted está rentando un lugar haga entrega de las llaves, ya que el no hacerlo le puede traer consecuencias legales.



Entre las consecuencias legales que puede traerle a una persona no entregar las llaves de un inmueble arrendado, según la Ley 820 de 2003 en su artículo 8, esto indica la responsabilidad del pago de alquiler y otras obligaciones, puesto que cuando una persona decide arrendar un inmueble pierde la posesión y se la entrega de alguna forma al arrendatario.



El dueño de la propiedad recupera su lugar únicamente cuando el arrendador devuelve el inmueble, es decir, al finalizar el contrato y entrega todos los elementos de este, incluyendo las llaves.



Si por alguna causa el arrendador decide tomar posesión del inmueble puede ser demandado por allanamiento de morada, asimismo si decide no hacer entrega de las llaves el propietario del inmueble puede notificar a la persona y si no recibe una respuesta positiva puede demandarlo.



Tenga en cuenta, que así el contrato haya finalizado y el inquilino aún se encuentra en la vivienda, usted no puede ingresar sin permiso a esta, ni tampoco cambiar la cerradura, hasta tanto la persona no haya abandonado el lugar.



En el caso en el que el arrendatario no quiera devolver el inmueble, aunque ya haya finalizado el contrato, el propietario podrá acudir a un juez que es el que ordenará que le sea devuelta la posesión al arrendador, y para esto tendrá que interponer una demanda de resolución de contrato.

