En la Armada Nacional, dos mujeres están cambiando la historia al convertirse en las primeras, en 199 años de vida del arma naval, en ser llamadas al Curso Integral de Defensa Nacional, Cidenal, que les permitirá ascender al grado de contralmirante, lo que equivale en el argot castrense a general.



Este año, de la Armada fueron seleccionados 9 oficiales, entre ellos las capitanes de navío Beatriz Helena García Restrepo y Carolina Gómez del Castillo, quienes afirmaron a EL TIEMPO que reciben este llamamiento a curso de contralmirante como un reconocimiento a la entrega, profesionalismo y valor de cada una de las mujeres de la fuerza naval.



Beatriz Helena García Restrepo, lleva 25 años en la Armada. Foto: Armada Nacional

La capitán de navío Beatriz García nació en Manizales, es abogada con varias especializaciones y lleva 25 años en la institución; también es madre de dos hijas, María Alejandra y Sofía, ambas estudiantes universitarias.



Afirmó que recibió el llamamiento al curso con “mucha alegría, siendo consciente que el grupo de 27 oficiales que estaban a mi lado contaba con unas hojas de vida brillantes, han hecho una carrera impecable”.



Beatriz Helena aseguró que la mayor motivación para ingresar a la Armada fue su papá, “quien me inculcó el amor por la Armada, él me decía se abogada de la marina, y casualmente el día que llegue a mi casa con el cartón de profesional en la prensa estaba una convocatoria para ingresar a la Armada, lo tomé como una señal y al otro día estaba volando para cumplir mi sueño”.



La capitán señaló que en cuanto ingresó a la institución se le despertó un amor por la Armada que cada día se fortalece, de hecho, hoy se encuentra en Cartagena, donde se desempeña como asesora jurídica de la Escuela Naval Almirante Padilla.



Ha laborado en las bases de la Armada en Tumaco, Coveñas y Bogotá como juez, además de Fiscal ante el Juzgado de Primera Instancia de la Fuerza Naval del Caribe, entre otros cargos. En su hoja de vida se registran varias medallas y reconocimientos.



Beatriz Helena dijo que sus momentos de esparcimiento son al lado de sus hijas con quienes disfruta el mar y compartir la cotidianidad de sus vidas, “a lo que se suma que siempre he contado con excelentes equipos de trabajo, por lo que he podido desarrollar mi rol de madre y oficial sin contratiempos”, puntualizó.

La capitán de navío Carolina Gómez del Castillo lleva 24 años en la Armada Nacional. Foto: Armada Nacional

Por su parte, la capitán de navío Carolina Gómez, lleva 24 años en la institución, y se declara una mamá orgullosa de sus tres hijos, quienes son el centro de su vida y su motivación para dar lo mejor de sí en cada una de sus actividades.



Gómez, quien nació en Cartagena, es ingeniera industrial y arquitecta, y afirmó que siente que con este llamamiento a curso de almirante le está “abriendo camino y futuro a las cadetes y grumetes, a las nuevas generaciones de mujeres de la Armada Nacional”.



La oficial dijo que su motivación para ingresar a la Armada fue “la posibilidad de servir al otro, a la sociedad, que fue lo que desde pequeña en mi casa me enseñaron, lo que me inculcaron mis papás. No quejarse por todo sino contribuir a la solución”, puntualizó.



Gómez, ha estado asignada a las bases de Málaga, Tumaco y Bogotá, entre otras, donde se supo ganar el cariño y respeto de sus subalternos, “he dejado grandes amigos en mi camino”, aseguró orgullosa.



Reiteró que junto a sus hijos conforman un gran equipo, la mayor de 21 años, estudia medicina; un joven de 20 años que sigue sus pasos y es cadete de la Armada y el menor de 16 años, que es “mi chiquitín, ellos tres me han apoyado en todos estos años de vida institucional”.



El hobby de la oficial es la lectura, es su gran pasión, al año disfruta de unos 27 libros sobre cultura organizacional, entre otros temas.



La capitán de navío entre otros cargos ha sido jefe de la oficina de Planeación de Desarrollo Humano; jefe de planeación de la Inspección General de las Fuerzas Militares; asesor presidencia de la Corporación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Industria Naval, Marítima y Fluvial Cotecmar: ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

SUBEDITORA JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

