Jueza penal militar: la primera mujer en llegar al grado de contralmirante en la Armada

Beatriz Elena García Restrepo ascendió hace una semana al grado de contralmirante. De hecho, es la primera mujer de la Armada Nacional en llegar a ese rango, que equivale al de brigadier general.



En una ceremonia realizada en la Escuela Militar José María Córdova, el presidente Gustavo Petro le impuso las dos rosas de los vientos que representan el grado de contralmirante.



La oficial, abogada de profesión y con varias especializaciones –Derecho Penal y Derecho Probatorio– y máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, lleva 25 años portando el uniforme en cargos ligados a la Justicia Penal Militar.



Los padres de la oficial, de quienes afirma heredo su amor por el derecho y la Armada. Foto: Archivo familia García

Ahora es un ejemplo por seguir...

Es una gran responsabilidad y la asumo con mucho amor porque debo ser un buen ejemplo para los 32.000 hombres y mujeres que hacen parte de nuestra institución. Un ejemplo de disciplina, de constancia, ejemplo de buen trato, de responsabilidad, de cumplimiento. De una persona que se prepara y se capacita cada día para cumplir bien su rol.



Y en este grado, ¿cuál será su labor?

El mando institucional ha decidido que asuma la jefatura jurídica de la Armada y los procesos que se vienen desarrollando desde la parte disciplinaria, administrativa; todo lo que tiene que ver con el control de tipo jurídico de los aspectos administrativos del personal y estar pendiente de que todas las operaciones se cumplan con base en la Constitución y la ley.



¿Por qué ingresó a la Armada?

Por mi papá, él estudió los dos últimos años de la secundaria en la Armada, estudió Derecho y yo le heredé ese amor por la Armada, por Colombia que nos hacía sentir. Yo siempre supe que iba a ser abogada. Llegue graduada como abogada, y mi papá me dijo: “Abrieron convocatoria en la Armada, te vas mañana mismo para Bogotá”. Mis padres impulsaron mi sueño, yo se los agradezco mucho, ellos me patrocinaron, me apoyaron y no me dejaron desfallecer.



La contralmirante Beatriz Helena García Restrepo, se conviertió en la primera mujer y oficial del cuerpo administrativo en alcanzar este grado de Oficial de Insignia en la historia de la Armada. Foto: Armada.

¿Y cómo fue ese proceso?

En este mar de oportunidades que ofrece la Armada logre cumplir con cada uno de los pasos, exámenes médicos, académicos y después de 7 meses de estudio en la Escuela Naval, nos graduamos 7 abogados, nos escalafonaron y empezamos nuestra labor naval. Yo empecé como asesora jurídica del comando de la Armada y posteriormente después de que hice la especialización en Derecho Penal me destinaron como jueza de instrucción militar en Tumaco (Nariño) y ahí empiezo a rotar por otras unidades de la Armada. El año pasado me encontraba desempeñándome como fiscal penal militar en el Caribe.



Cuéntenos de su familia...

Yo soy hija de Hernán y Mery, ellos se casan cuando estudiaban el segundo año de Derecho en la Universidad de Caldas. Nacen mis hermanos mayores, Jorge Enrique y Carlos Hernán; nos radicamos en Neiva, donde paso mi niñez y mi juventud y me voy a estudiar a Armenia, allí me graduó de la Universidad La Gran Colombia.



¿Hijos, casada?

Mi esposo, el capitán de Infantería de Marina, Mauricio Estrada Durán, falleció ya van a ser 20 años, en una misión del servicio. Y me quedé con mis dos hijas, que son mi mayor motor y orgullo. Hoy puedo compartir con ellas, y les agradezco mucho su apoyo y comprensión durante todos estos años.



¿Qué hacen sus hijas?

María Alejandra estudia Ingeniería de Sistemas y Computación, y Sofía, Administración de Empresas. Espero que se animen e ingresen a esta hermosa familia de la Armada; ellas son mi mayor orgullo y tratamos de compartir cada momento juntas, nos gusta la música y el mar, el mar sana. Me encanta poder prepararles el desayuno y en la noche que ellas me esperen para escuchar sus historias del día. Yo sé que ellas me aman.

La oficial estuvo acompañada de su familia, amigos y personas cercanas. Foto: Archivo familia García

Dentro de la hoja de vida de la contralmirante García se cuentan varios reconocimientos y condecoraciones entre las que se destacan: Medalla Servicios Distinguidos a la Armada, Orden del Mérito Naval “Antonio Nariño”, Orden del Mérito Naval “Almirante Padilla”, Medalla Militar Ministerio de Defensa Nacional, Medalla Servicios Distinguidos a la Infantería de Marina, Medalla “Fe en la Causa” de la Armada Nacional, entre otras.



