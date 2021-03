Aprenda a sacar su certificado de Procuraduría

De forma virtual o presencial se puede tramitar el certificado de antecedentes disciplinarios que es solicitado para ingresar a una empresa pública o privada y firmar contratos con el Estado.

El certificado se puede pedir en el Centro de Atención al Público de la PGN (CAP): Carrera 5 nro. 15 - 60, días hábiles de lunes a viernes en el horario de 8:00 am. a 12 m y de 1:00 pm a 5 pm.



Igualmente se puede pedir por la página de la Procuraduría.



En los dos casos el trámite es gratuito.



Ingresando a la dirección www.procuraduria.gov.co y haciendo clic en el ícono de la izquierda "Certificados de antecedentes".



Estos son los pasos establecidos por la misma Procuraduria:



Señalar el tipo de certificado (especial u ordinario) porque se requiere para postularse a un cargo de elección popular o no, el primero relaciona las anotaciones intemporales que ordena la ley o reglamento para el desempeño del mismo; debiendo activar el botón SI, que permite elegir el cargo respectivo.



Seleccionar el tipo de documento de identificación, y registrar el número de identificación en el campo diseñado para tal efecto.



Luego de activar el botón aceptar, el Sistema de Información SIRI muestra la relación de anotaciones de orden penal, fiscal, disciplinario, pérdida de investidura, o sanciones profesionales si existen o no, vinculadas al número de documento registrado, además de la indicación de la hora de consulta.



El interesado debe activar el botón 'Generar el Certificado' o 'Salir', de acuerdo a sus necesidades.



El sistema automáticamente muestra un cuadro de diálogo, donde presenta tres (3) opciones: Abrir, Guardar, Cancelar. Allí se debe seleccionar una opción.



Si seleccionar abrir, el sistema muestra el certificado de antecedentes en formato PDF, que podrá imprimir el interesado en papel blanco.

