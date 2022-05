Los antecedentes judiciales se han convertido en un requisito de algunas entidades públicas o privadas, pero también pueden ser condición para un viaje o migración.



Si usted estuvo inmerso en algún proceso penal y desea emigrar, debe tener en cuenta que en cada país las autoridades migratorias establecen protocolos para el ingreso de personas con antecedentes, e incluso pueden rechazar la entrada si la persona se encuentra sentenciada por algún delito.​

En una decisión de 2015, la Corte Constitucional aclaró que las autoridades migratorias del posible país receptor sí son terceros con un interés legítimo de conocer el registro de los antecedentes judiciales de un ciudadano, pues los Estados, en virtud de su soberanía y otras políticas internas, como pueden ser el control demográfico o poblacional, así como las relacionadas con la seguridad o la política criminal, pueden adoptar medidas y establecer requisitos para admitir a ciudadanos extranjeros en su territorio.



En su momento, la Corte le ordenó a la Policía Nacional que en la consulta de antecedentes penales en línea se diera como resultado de la consulta el siguiente: “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”, tanto para quienes no registren antecedentes penales, como para quienes los registran, pero la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena".

Así las cosas, a una persona que cometió un delito pero ya cumplió la pena, debería salirle esa frase como estado de su situación judicial.



No obstante, como se mencionó, depende de cada país si exige o no contar con estos comprobantes de antecedentes.



En algunos países europeos, por ejemplo, no se exigen estos antecedentes si se trata de estancias cortas.



En todo caso, así puede obtener sus antecedentes judiciales:



-Ingrese a www.policia.gov.co



-En el menú Ciudadanos, seleccione la opción Antecedentes Judiciales



- Apareceré la Política de Tratamiento de Datos. Si está de acuerdo, dé clic en Acepto.



-Ingrese tipo de documento, número de cédula y digite el texto de seguridad



-Se abrirá su certificado, que podrá imprimir o sacarle un pantallazo.



justicia@eltiempo.com