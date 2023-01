Dos intentos de aterrizar en la isla Rey Jorge, en la Antártida, hizo la tripulación del avión Hércules C-130 de matrícula FAC 1005, las condiciones climáticas no permitían que los pilotos de la aeronave tuvieran la visibilidad de la pista, en ese momento estaba nevando y una fuerte neblina.



"La ventana metereológica que nos dieron para aproximar no nos permitió la visibilidad para tomar contacto con la pista", aseguró a EL TIEMPO, el coronel Jesús Daniel Acosta, piloto instructor de la FAC, quien añadió que "se hicieron dos intentos de aterrizaje pero se vinieron dos sistemas de lluvia con nieve, se hicieron los intentos de aproximación pero no era factible la maniobra", puntualizó.



El Coronel Acosta reiteró que bajo esas condiciones se podía aterrizar pero el problema era que “no había visibilidad con la pista", por lo que se procedió a sobrevolar el lugar por cerca de dos horas y ante la falta de condiciones volver a Punta Arenas y tranquear.



Este diario ha publicado en sus informes que la pista de la Isla Rey Jorge es corta, de 1.200 metros y en piedra, lo que obliga a la máxima concentración y pericia de la tripulación, un error de cálculo y se puede caer a un acantilado frente al mar (ver video).

El llamado 'cruce' hace parte de la V Campaña de la FAC en la Antártida, que entre otros comprende el entrenamiento de la tripulación del Hércules C130 en este tipo de condiciones -frente al clima cambiante en este punto del mundo - donde nuestro país está demostrando sus capacidades para lograr ser un miembro consultivo del Tratado Antártico.



Por ser el Hércules un avión para el transporte de carga y pasajeros, el FAC 1005 durante esta misión – dos cruces logrados - no solo ha trasladado a los científicos colombianos que por un mes estarán en el continente blanco, sino que ha apoyado el transporte de investigadores del Instituto Antártico Chileno y de otros países que tienen sus bases de estudio, entre ellos tres extranjeros que estuvieron perdidos por dos días y que fueron rescatados por las autoridades chilenas.

Lo coronel Andrea Díaz y el coronel Luis Carlos Pérez. Foto: Alicia Liliana Méndez - HUAWEI Mate 50 Pro

Los 'cruces' dentro de la V Campaña de la FAC

Este era el tercer ‘cruce’ (viaje), como lo denomina el personal de la FAC en la ruta que cubre Punta Arenas, en Chile, la ciudad más al sur de América Latina y la Antártida, en un recorrido promedio de tres horas por trayecto, dependiendo de los vientos, unas 671 millas náuticas (1.242 kilómetros).



En esta ocasión se volaron 8 horas y se tuvo que regresar a Punta Arenas sin poder ingresar a la Antártida, se espera que en uno o dos días mejoren las condiciones climáticas.



Otra fue la suerte de la coronel Andrea Silvana Díaz Bohórquez, quien 48 horas antes logró concretar el segundo ‘cruce’ y recibir su entrenamiento en estas condiciones, que los mismos pilotos consideran como extremas.



De hecho, la oficial es hasta el momento la única mujer piloto de Hércules C-130 y señaló que el objetivo de este entrenamiento “es recibir toda la capacitación necesaria para que la Fuerza Aérea Colombiana pueda seguir desplegando todas sus capacidades en apoyo a diferentes entidades que así lo requieren”.



La coronel aseguró que su primer aterrizaje en la Antártida estuvo tranquilo aunque reconoció que “los nervios siempre están cuando se llegan a un punto nuevo o desconocido, aunque digan que los pilotos tenemos ‘nervios de acero’, eso es mentira somos seres humanos”.



Díaz prosiguió su relato señalando que al momento de aterrizar los vientos estaban sobre los 15 nudos, “no estaban cruzados, estaban más bien de frente que es la condición óptima para que un avión aterrice, la velocidad a 123 nudos, manteniendo todos los parámetros y como iba con el instructor al lado, pues eso mitiga el temor”, puntualizó.



De igual forma, la coronel Díaz dijo que antes de viajar se desarrolla un breaffin con todo el personal en el que se evalúan las condiciones de la pista, la distancia y sobre el se adoptan las técnicas de aterrizaje que se esperan en la Antártida, donde por demás se sabía que había agua en la pista irregular.



La mujer, que lleva 23 años en la FAC, afirmó que al aterrizar sintió una gran felicidad no solo por esa acción, sino porque lo había hecho en el continente blanco y pensó en sus papás, hermana, sobrina y sus hijos Mariana y Santiago de quienes dijo son “su adoración, los que me dan la fuerza para seguir en esta profesión que amo tanto”, puntualizó.

En la Isla Rey Jorge (Antártica) viven comunidades del pingüino papúa. Foto: EL TIEMPO- Fotos tomadas con el Huawei Mate 50 Pro

Parte de la seguridad, como la misma coronel Díaz afirmó tener se la dio su instructor de vuelo, el curtido coronel Luis Carlos Pérez Arias, quien tiene bajo su responsabilidad “habilitar pilotos que no han tenido la posibilidad de operar un Hércules en este tipo de condiciones extremas”.



El coronel Pérez ha estado a cargo de la formación de cuatro pilotos operacionales y en esa línea dijo que el planeamiento de esta misión o Campaña a la Antártida se inició en septiembre del año pasado, y señaló que se tenían planeadas más entradas ‘cruces’ a la Antártida, “pero las condiciones climáticas no lo han permitido y en la aviación prima la seguridad, por más ganas que tengamos de ir a recoger a los compañeros debe ser prioritaria la seguridad”, afirmó el instructor.

Paso por Drake

El coronel Pérez se refirió al paso Drake (cruce obligado entre Punta Arenas y la Isla Rey Jorge), considerado como uno de los más peligrosos del mundo por los fuertes vientos y otras situaciones metereólogicas, “a pesar de que Drake es un mar tiene unas incidencias directas en las condiciones de vuelo por el choque de varias corrientes tropicales, polares y de alta y baja presión que ustedes como pasajeros sientes en los cambios de la turbulencia”.



En esa línea, dijo el piloto instructor que se experimentan vientos de más de 200 o 250 kilómetros por hora tanto de frente o vientos cruzados de superficie y vientos para aterrizar de 40 o 50 kilómetros por hora.



Destacó la importancia de la planeación de cada vuelo, “lo hacemos para operar en las condiciones menos críticas, todo en aviación es un riesgo, y tú asumes como piloto cuándo se debe operar de forma segura. En Colombia estamos preparados para operar hasta en horas nocturnas”, puntualizó el oficial.



Pérez dijo que cada cruce es un piloto entrenado y que ya en la Antártida se instruye sobre unas regulaciones aéreas locales que por ejemplo, prohíben el sobrevuelo en unas áreas conocidas como zonas antárticas especialmente protegidas y están descritas en el Tratado Antártico.



El coronel asegura que su mayor motivación en este arriesgado pero gratificante trabajo es su esposa Diana y su hijo Alejandro, de 7 años, quien están presentes en cada misión a la Antártida.



La tripulación del Hércules C- 130 FAC 1005 y EL TIEMPO está listo para el cuarto y último cruce, el objetivo: traer a varios colombianos, entre ellos al capitán de navio Juan Camilo Forero y a Natalia Jaramillo de la Comisión Colombiana del Oceáno, CCO, pilares de la Novena Expedición a la Antártia.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Cubrimiento Expedición Antátida 2023.



**EL TIEMPO hace parte de la Expedición Antártida 2023 con el apoyo de la FAC, HUAWEI y su teléfono Mate 50 Pro, y la marca de ropa y accesorios Columbia.