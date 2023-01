Los integrantes de la Expedición Antártica 2023 lograron su segundo cruce de Punta Arenas (Chile) hacia la Isla Rey Jorge en el continente blanco, enn un recorrido de 671 millas náuticas, unos 1.242 kilómetros por trayecto.



Fueron tres horas de vuelo, con el viento en contra, pero con muchas expectativas; la primera dejar en la base científica de Chile, del Instituto Antártico Chileno, Inachi, a los cinco científicos colombianos que por más de un mes van a estudiar el cuerpo humano y su reacción en escenarios extremos como lo son las bajas temperaturas en este punto del globo terráqueo.



(Por contexto, le sugerimos leer: La misión de 36 colombianos a la Antártica para investigar condiciones extremas)

De igual forma, la tripulación del avión Hércules C-130 de matrícula FAC 1005 realizó varios despegues y aterrizajes en medio del entrenamiento que adelantan para aprender a operar y maniobrar la máquina en este clima agreste, donde los vientos de gran intensidad predominan.



(Lo invitamos a leer: En condiciones extremas: así se entrenan los pilotos de la FAC en la Antártida)



En esta ocasión, la Expedición cuenta con la presencia del canciller Álvaro Leyva, quien se interesó por conocer los alcances de la misma, los logros en 9 años y los requerimientos por parte de los expedicionarios para tener mejores resultados e ir posesionando al país en la comunidad, y así lograr un puesto con voz y voto entre los firmantes del Tratado Antártico.



La comisión fue recibida por una delegación de Chile, que hace las veces de anfitrión y tras un pequeño paso por el primer refugio para tomar café y brindar al funcionario un breaffin son la importancia del contexto investigativo en la Isla Rey Jorge, se procedió al desplazamiento de los integrantes de la Expedición a la base del Inachi, donde cerca de 50 científicos, de todas las edades y disciplinas, adelantan su trabajo.

Facebook Twitter Linkedin

El canciller Álvaro Leyva busca apoyar la labor de los expedicionarios e investigadores colombianos. Foto: Alicia Liliana Méndez - HUAWEI Mate 50 Pro

En el periplo hubo tiempo para ingresar a la iglesia Católica de la base chilena, en medio de la bruma - en un espacio qué pasa de la niebla a la luz en segundos -y después de caminar unos metros hacia la playa, el Canciller tuvo su primer encuentro con los pingüinos y una foca que se encontraba descansando.



Por protocolo, las personas no se pueden acercar a los animales del lugar, debe haber una distancia mínima de cinco metros.



Paralelo a la caminata, el Hércules despegó y sobrevoló la isla, en ese proceso el piloto instructor, el coronel Luis Carlos Pérez Arias, le indicaba a la Coronel Andrea Silvana Díaz, cómo debía proceder frente a la intensa niebla, de hecho, la oficial, piloteo el aterrizaje inicial en Isla Rey San Jorge.

Cumplidos algunos temas protocolarios Leyva señaló que "estaba maravillado" de conocer lo que calificó como el "corazón del planeta (...) aquí se produce el 80 por ciento del agua dulce del planeta", puntualizó el Canciller, quien añadió que no hay "Amazonia sino hay Antárica".



En esa línea, Leyva señaló que cuando se habla del calentamiento del planeta hay que tener en cuenta "que estamos en "el aire acondicionado del planeta, por eso tenemos que volvar nuestras universidades hacia acá, como hacen otros países".



El Canciller dijo que va a convocar a aquellas naciones latinoamericanas que no han llegado para que investiguen con Colombia, en aras de "salvar el planeta".



De acuerdo con el funcionario, esto va a la par del discurso del presidente Gustavo Petro, quien ha planteado que la "existencia de la humanidad esta en peligro".



Leyva aseguró que hay que tratar una política de Estado alrededor de la Antártida, por lo que aseguró que su viaje al continente blanco no era "una venida para hacer turismo, sino la constatación de la necesidad de una política de Estado".

Facebook Twitter Linkedin

Los pingüinos se ubican en las zonas costeras de la Isla Rey Jorge. Foto: Alicia Liliana Méndez - HUAWEI Mate 50 Pro

Inversión económica

"Yo le voy a pedir al Presidente (Gustavo Petro) que me deje trasladar mi despacho por lo menos cuatro días seguidos acá. Quiero estar acá, invitar al ministro de Ciencia y Tecnología, a la ministra de Medio Ambiente, al de Educación y al de Hacienda", aseguró el Canciller.



Reiteró que se necesitan recursos, "no los más grandes del mundo, no vamos a afectar el presupuesto nacional, pero si con los centavos que él (Minhacienda) pueda aportar hacia acá colocar el pie en la ciencia".



Leyva destacó el papel que ha venido desarrollando la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, la Armada Nacional y la Comisión Colombiana del Océano, CCO, en aras de lograr para Colombia un puesto en el Tratado Antártico, a través de cada expedición y campaña.

Tras haber permanecido cerca de cuatro horas en la Antártica el frío empiezó a sentirse con fuerza, pese a las tres capas de ropa que el personal llevó para protegerse, los dolores de cabeza y el cansancio se sintieron, porque en el continente blanco el cuerpo humano, en especial el corazón, se ve obligado a duplicar su funcionamiento así como la carga calórica.



El viaje de regreso en el Hércules C-130 fue un poco más rápido por la proyección del viento, los científicos y dos funcionarios de la Comisión Colombiana del Océano se quedaron en la Antártida. En medio de la cooperación entre países la FAC traslado a 9 investigadores chilenos que culminaron su misión en la Antártida.



Para mañana se espera poder realizar un tercer cruce, las condiciones climáticas no han sido favorables, y de acuerdo con los metereológicos podría abrirse una ventana, en horas de la mañana, y así, poder lograr el objetivo de llevar a los expedicionarios hasta un glaciar, situación que requiere de trajes y protección especial.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Cubrimiento Expedición Antátida 2023.

**EL TIEMPO hace parte de la Expedición Antártida 2023 con el apoyo de la FAC, HUAWEI y su teléfono Mate 50 Pro, y la marca de ropa y accesorios Columbia.