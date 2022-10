Andrés Felipe Ballesteros Uribe, un colombiano de 36 años, está a la espera de que el Gobierno colombiano lo repatrie desde hace ocho años, luego de estar privado de su libertad en una cárcel en África.



“Con el liderazgo del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República se adelantó el proceso para repatriar a Ballesteros, quien se encontraba en condiciones infrahumanas en una cárcel de Tanzania”, se informó el Gobierno colombiano en un comunicado de prensa.

En el aeropuerto, por ser connacional colombiano, tomaron una represaría con él y lo arrestaron por sospecha de ingresar sobres ilegales para ese país FACEBOOK

El caleño habría sido detenido solo por sospecha en la capital tanzana, Dar es-Saalam, y pasó casi cinco años esperando una acusación en firme, que se dio en 2019. Luego, el 7 de agosto de 2022, el proceso jurídico de Andrés Felipe Ballesteros cambió, por lo que podrá obtener su libertad de regreso solo si su familia para una multa de $120.000.000.



“Quería ir a conocer África. Quería conocer las islas paradisiacas de Tanzania, Zanzíbar y Mafia, en el océano Índico. En el aeropuerto, por ser connacional colombiano, tomaron una represaría con él y lo arrestaron por sospecha de ingresar sobres ilegales para ese país”, aseguró Juan Carlos Ballesteros, hermano mayor de Andrés.



En 2015, Juan Carlos viajó a Dar es-Saalam para conocer la realidad de lo que le ocurría a su hermano Andrés. No encontró apoyo ni respuesta por parte de las autoridades consulares y diplomáticas colombianas. Por lo tanto, hasta 2019 los hermanos Ballesteros se pudieron reencontrar en la Alta Corte de Justicia en la ciudad.



“El juez Hon Matupa, declaró a mi hermano Andrés Felipe libre, señalando que no había pruebas firmes. Pero, mi hermano en ese momento conocía perfectamente el idioma, me dijo que algo malo estaba pasando y que lo van a recapturar; que apenas se ponga de pie irá de nuevo a prisión. Y, así fue”, narró Juan Carlos.

El único héroe de esta historia se llama Andrés Felipe Ballesteros. Solo él aguantó todo el peso de la injusticia. Este esfuerzo no es solo mío. Acá está el sufrimiento de ocho años de resiliencia de Juan Carlos Ballesteros, el aguante de los padres y la espera de sus hijos. Vida pic.twitter.com/iMp4Bo9DMz — El Antituiter. (@andrefelgiraldo) October 7, 2022

Andrés Giraldo, politólogo de la Universidad de los Andes, contó la conmovedora historia de Andrés Ballesteros en redes sociales y la hizo visible al ojo público. Giraldo manifestó que, “le indignaba mucho, porque este caso tan doloroso no tenía eco alguno en medios de comunicación ni en las autoridades”.



Tras la visibilidad que Giraldo le dio al caso en redes sociales, el pasado 5 de agosto, Vladimir Fernández, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, se comunicó con Andrés Giraldo para darle a conocer que el Gobierno quería ayudar a la familia Ballesteros.



“Definitivamente en dos meses pasó lo que no había ocurrido en 8 años antes”, dijo Giraldo.



“El Gobierno Nacional, con el liderazgo del Secretario Jurídico Fernández, elaboró un cronograma de trabajo, convocó reuniones y estableció metas específicas con los Ministerios de Justicia, de Relaciones Exteriores; con la Embajada de Colombia en Kenia (África) y con Juan Carlos, logrando el acuerdo entre ambos países para la repatriación de Andrés Felipe. El acuerdo consiste en que la familia Ballesteros Uribe debe pagar una multa de $120.000.000”, explicó el Gobierno en el comunicado.



Luego de que la familia cumpla con el acuerdo, el consulado hará el acompañamiento para que Andrés sea entregado a las autoridades diplomáticas colombianas y regrese al país.



Es por eso que, tanto Giraldo como la familia, están haciendo un llamado de solidaridad para reunir el dinero en el menor tiempo posible.

El número de cuenta es 619-781635-80 de ahorros en Bancolombia a nombre de Andrés Felipe Giraldo López CC 79694812 de Bogotá. Cualquier duda o temor mi número de celular es 3224143910. Respondo por cada centavo con mi reputación y vida. Por favor RT. Millones de gracias. pic.twitter.com/pJM5vkamUj — El Antituiter. (@andrefelgiraldo) October 7, 2022

