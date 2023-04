Pese a que en su momento lo negó varias veces, una prueba de ADN procesada por Medicina Legal demostró que el influenciador Luis Eduardo León, conocido como Lowe León, es el papá de Adhara, la hija de la también influenciadora Andrea Valdiri nacida en 2021, meses después de separarse.



El tema de la paternidad de la menor había sido objeto de disputas en redes sociales y de una demanda de Valdiri ante un juzgado de familia que ahora, con el resultado de la prueba de ADN, pasará a una nueva etapa.



La demanda fue interpuesta en septiembre de 2022 precisamente para determinar si Adhara era hija de León y luego, en otros procesos, poder fijar responsabilidades como la cuota de alimentación que él hasta ahora no ha pagado ni una sola vez, según la defensa de Valdiri.



Ahora que se conoció el resultado de la prueba de ADN, el mismo fue comunicado a las partes en la demanda para que analicen si tienen alguna objeción.



De hecho, ya se citó para el martes 2 de mayo una diligencia en la que las partes comunicarán si objetan el resultado de la prueba. Si no hay objeciones, explicó la defensa de Valdiri, lo que sigue es que el juzgado dicte una sentencia y ordene hacer un cambio en el registro civil de la niña, quien ahora mismo solo tiene los apellidos de su madre.



"Al principio Lowe le dijo a Andrea que ella no era su hija y la abandona. Andrea se queda embarazada mientras él formaba su nuevo hogar. Luego cuando él se ve atacado, ahora dice que sí quiere reconocer a la hija, pero si él quería reconocerla lo habría hecho y no tenía que esperar a que Andrea lo demandara”, indicaron hace unos días desde la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a Andrea Valdiri.



Según explicaron en su momento los abogados de Valdiri, tras el cambio en el registro civil de la menor de edad, deben iniciarse procesos legales separados para la regulación de responsabilidades como la cuota alimentaria y las visitas a las que tiene derecho León.



Eso sí, esas visitas no serían inmediatas pues, como explicó la defensa de la influenciadora, la niña ha visto a León una sola vez, el 16 de noviembre de 2022 en Medicina Legal, cuando fueron a tomarse la prueba de ADN, por lo que debe haber un proceso de adaptación.



"Andrea (Valdiri) dice que no privará a su hija de que comparta con su papá, pero él no puede pretender que mañana sale la prueba y pasado mañana se la lleva. Aquí los derechos no son ni de Andrea ni de Lowe, son de Adhara, y no la pueden llevar a una casa desconocida, con alguien a quien no conoce y solo vio el día de la prueba de ADN, debe haber un proceso de adaptación”, le dijo en su momento a EL TIEMPO la firma legal que representa a la influenciadora.

