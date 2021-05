Papá del bebé que falleció en ambulancia da su versión de los hechos

Salvador sería su nombre. Así lo había decidido su madre, Luz Mary Arévalo, quien tenía la ilusión de ser mamá y conocer a su bebé. El 4 de mayo de 2021, el bebé falleció en una ambulancia que fue detenida 15 minutos en la vía Tocancipá- Cundinamarca por manifestantes.

John Fredy Abril Gómez, padre del bebé, cuenta que ese día asistieron a un centro de salud en Chocontá porque su esposa sentía fuertes dolores en el vientre. El médico que los atendió les dijo que esto podría deberse a una infección urinaria.



"Le mandaron exámenes y determinaron que tenía una infección, pero los dolores aumentaron", explica el padre del bebé.



Ante esto, el médico del Hospital de Chocontá les sugirió un traslado porque este sitio no contaba con el personal adecuado para responder a estas emergencias. Así que una ambulancia llevaría a la mujer y su familia a la capital del país.



Luz Mary tenía exactamente 24 semanas de gestación, es decir 6 meses de embarazo. Durante la mayor parte del trayecto, el bebé fue monitoreado por la médica encargada. "él estaba bien, no presentaba ninguna enfermad, mi esposa también iba bien", aclaró John.



Hasta llegar a Gachancipá, la ambulancia pudo transitar libremente, cuenta el señor y también la médica que iba en el vehículo. "Al llegar ahí todo fue terrible", narró John, además agregó que nunca esperó que esto les sucediera.

Gritos, golpes e insultos duraron por más de 15 minutos en los que la ambulancia se movía por la agitación de manifestantes. El padre del bebé relató que entre todas las arengas alcanzó a escuchar que iban a quemar la carrocería. Sintió miedo por él y su familia.



"Fue algo que nunca más quisiéramos vivir en la vida, y esperamos que nadie más tenga que vivirlo", señaló John. Además relató que algunos protestantes rompieron el vidrio delantero y arrojaron palos. "Nos gritaron que nosotros no llevábamos ningún paciente, sino que estábamos trasladando material de guerra para el Esmad y el Ejército", dijo.



Para calmar la ansiedad de Luz Mary, la médica intentó desviar su atención e indicarle que respirara mejor, sin embargo, John afirmó que esto fue en vano, porque era "imposible" estar tranquilo en medio de la situación.



Al llegar a un consenso con los manifestantes, pudieron nuevamente emprender el viaje, pero los nervios ocasionados por la situación adelantaron el trabajo de parto, lo que ocasionó que el procedimiento se llevara a cabo en la ambulancia.



Salvador murió y su madre fue llevada al hospital más cercano en donde le brindaron la atención médica necesaria. Para este padre, los momentos de miedo que vivieron fueron los causantes de la pérdida de su hijo. "Si no hubiera sucedido esto, yo creo que estaríamos contando una historia muy diferente", argumentó.



Este ha sido el tercer embarazo que Luz Mary pierde. Esta joven de 29 de años tenía la esperanza de convertirse en madre esta vez. La incertidumbre y el desasosiego no paró ahí. John no sabía cómo se devolvería a casa con su esposa. No disponía de los medios para pagar un transporte hacia Chocontá.



Geidhy Gallo Santos, Consejera Presidencia para la Equidad de la Mujer, acompañó a esta familia, gestionando el traslado del cuerpo de Salvador y el regreso de John y Luz Mary a casa.



Por otro lado, la Consejera afirmó que garantizará a la familia un servicio psicológico para afrontar el duelo y que gestionará, desde su labor, la posibilidad de que tanto John como su esposa tengan mejores oportunidades de trabajo.



"Queremos apoyar los conocimientos en agricultura que tiene John y de esa manera ayudarle con su negocio o emprendimiento", explicó la funcionaria. Agregó que además, realizará un acompañamiento integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de esta familia.



