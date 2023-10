Este fin de semana la exactriz de cine para adultos Amaranta Hank se refirió al hallazgos de unos hornos, en zona de frontera con Venezuela, que en el pasado los paramilitares podrían haber usado para quemar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas.



Estos hornos, que hacen parte de la estructura de un antiguo trapiche ubicado en el predio llamado Juan García, en la vereda La Uchema, de Villa del Rosario (Norte de Santander), están siendo investigados por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), que busca determinar si las Auc los usaron para cremar a personas, y si allí aún podría haber estructuras óseas o elementos procedentes de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

Los hornos hacen parte de un antiguo trapiche para procesar panela. Foto: UBPD

A través de una publicación en su perfil de la red social X, Amaranta Hank relató su experiencia personal con estos hornos, de los cuales habló el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en una audiencia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizada en mayo pasado.



"Mi papá era albañil. Una vez me contó que estaba trabajando ‘arriba’, arreglando unas cabañas y unos hornos. ‘Arriba’ era la zona paramilitar, las cabañas eran las de uso de los comandantes,y los hornos, los mismos que mencionó Mancuso", comenzó diciendo la mujer.



Su mensaje continúa relatando: "Pienso que en esos hornos que papá ‘arregló’, quemaron a amigos míos y a amigos suyos también. Papá no hubiera podido decir que no a ese trabajo, porque nadie podía decirles que no. En esa época para nadie estaba mal lo que pasaba ‘arriba’, era nuestra cotidianidad y no podíamos hacer nada más que convivir con ella".

Peritos de la UBPD están analizando los hornos para ver si allí hay restos óseos de personas. Foto: UBPD

En otro mensaje, la exactriz de cine para adultos se refirió a todas esas personas que aún están desaparecidas.



"Pienso en cuántos de los que no encontramos hace años, estarán ahí. Cuántos conocidos, amigos, vecinos del barrio. Que logre sanar el corazón de quienes esperaron por tantos años encontrar a sus hijos, padres, esposos", se lee.

Pienso en cuántos de los que no encontramos hace años, estarán ahí. Cuántos conocidos, amigos, vecinos del barrio. Que logre sanar el corazón de quienes esperaron por tantos años encontrar a sus hijos, padres, esposos. https://t.co/GTUpkf8xih — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) September 30, 2023

La investigación de la UBPD

El predio Juan García es uno de los sitios sobre los que más se ha documentado que podría haber allí restos de personas dadas por desaparecidas, de acuerdo con la UBPD.



“Dentro de este gran predio documentamos la existencia de presuntos sitios de disposición tanto de inhumación clandestina como de algunos que, aunque inicialmente fueron dispuestos en fosas bajo tierra, al parecer posteriormente fueron sus cuerpos nuevamente trasladados para ser dispuestos en áreas de incineración”, indicó el antropólogo forense de la UBPD Marlon Ayrton Sánchez.



Los hornos fueron encontrados en el predio Juan García, en la vereda La Uchema, de Villa del Rosario (Norte de Santander) Foto: UBPD

Durante esta última semana de septiembre, hasta este sitio se desplazó una comisión de expertos de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para desarrollar labores de búsqueda.



En el marco de esa comisión de búsqueda, la UBPD analizó las estructuras de un antiguo trapiche que era usado para hacer panela, “la información nos permite inferir que posiblemente estas construcciones eran utilizadas por un actor armado particularmente para incinerar cuerpos, lo que estamos haciendo aquí es tratar un poco de reconstruir las áreas donde presumiblemente los cuerpos fueron dispuestos para ser sometidos a altas temperaturas y documentar la posibilidad de que aún puedan existir evidencia de ello”, agregó Sánchez.



Puntualmente, las estructuras del trapiche que habrían sido usadas para quemar cuerpos de víctimas de los paramilitares son los hornos en donde se ubicaban las pailas para hacer panela.



Así pues, las excavaciones en esas pailas, al considerar la UBPD que eran los lugares que tendrían mayor potencial forense de encontrar estructuras óseas.

Funcionarias de la UBPD en el análisis de las pailas del trapiche en las que podría haber restos de desaparecidos. Foto: UBPD

“Las labores de arqueología forense irán a la vez que reconstruyamos cómo funcionaba el trapiche, e ir documentando los posibles hallazgos que puedan corresponder con posibles contextos de disposición de cuerpos”, expuso Marlon Ayrton Sánchez.



Él recordó qe esta es la segunda intervención de este tipo en esta zona, cercana a la frontera con Venezuela, pues en el mes de mayo se realizó una primera comisión de búsqueda.





