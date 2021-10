Algunos derechos laborales que pueden estarle vulnerando

En Colombia el reconocimiento de los derechos laborales está contemplado en diferentes leyes, como el Código Sustantivo del Trabajo, entre otras.



Es importante que los tenga presentes en caso de que enfrente situaciones adversas con su empleador.



Un derecho que podrían estarle vulnerando, si el sueldo no se lo pagan el mismo día cada mes, es el derecho a recibir su sueldo de manera justa y cumplida, tal como se pactó en el contrato, ya sea que su contrato sea a término indefinido, término fijo, o que esté por prestación de servicios.



Otro derecho es a ser tratado de manera respetuosa, en condiciones de igualdad frente a otros empleados, y a no ser objeto de discriminación por sexo, raza, religión o identidad sexual, entre otros.



Si usted ha sido discriminado en su trabajo por alguno de estos motivos, pueden estarle vulnerando este derecho.



De otro lado, el empleador está obligado a otorgarle a sus empleados ciertos permisos estipulados por el Código del Trabajo. Algunos de esos permisos son: permiso para votar, para desempeñar cargos oficiales de forzosa aceptación, licencia por calamidad doméstica, licencia por luto, licencia de maternidad y paternidad, permisos para citas médicas, permiso para desempeñar actividades sindicales, permiso para asistir al entierro de sus compañeros.



Si usted no ha recibido de su empleador alguno de estos permisos o licencias, pese a cumplir con las condiciones de cada uno, le pueden haber violado sus derechos laborales.



Estos son algunos derechos laborales, pero puede consultar más al respecto en el Código del Trabajo.



