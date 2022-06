Tras una visita a municipios de la zona de influencia de Hidroituango, la Procuraduría advirtió sobre falencias en la gestión del riesgo de desastres (GRD) de estos entes territoriales que están aguas abajo del proyecto, en especial en Cáceres y Caucasia, en Antioquia.



(Lea también: Cargos a policías que no habrían actuado cuando civiles dispararon en paro).



Si bien se aclaró que por el momento “no se evidencia peligro inmediato de fallo o colapso de la presa”, estos municipios tienen planes de GRD desactualizados, no tienen personal adecuado y "los organismos de socorro no tienen el número de personas, entrenamiento ni los equipos necesarios para la atención de emergencias”, señaló el Ministerio Público.



(Más notas: EPM debe reparar a víctimas de daños por la construcción de Hidroituango).

El órgano de control indicó que es importante que EPM, que está al frente de la hidroeléctrica, lidere una estrategia para fortalecer la GRD en los territorios aledaños y pidió que se trabaje en conjunto con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) para concientizar y capacitar a los diferentes funcionarios de las alcaldías.



De otra parte, la Procuraduría reconoció que hay dificultades presupuestales y técnicas para definir los planes de GRD de los municipios, y por ende pidió a EPM ayudar a los municipios aguas abajo de Hidroituango en este aspecto, sin que ello implique eximirlos de su responsabilidad frente al tema.



(Puede interesarle: No se puede perder ni un peso: contralor instaló seguimiento a Hidroituango).



Frente a Hidroituango como tal, que también fue visitado por el órgano de control, la entidad indicó que se evidencia "un manejo responsable del proyecto y un constante monitoreo de los diferentes fenómenos amenazantes que lo podrían afectar, entre ellos, filtraciones, sismos o derrumbes", señaló el Ministerio Público en un comunicado.



Y aunque no hay por ahora posibilidad de fallo inminente de la presa, el vertedero o cualquiera de las estructuras, la Procuraduría encontró una vulnerabilidad al depender actualmente solo del vertedero para evacuar el agua.



“Consideramos importante una evaluación técnica independiente sobre la necesidad o no, y los diseños de una eventual descarga intermedia o de fondo, u otra solución, que le dé redundancia al control del nivel del embalse”, concluyó la Procuraduría.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: