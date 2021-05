La defensa de Azcárate a su esposo tras avión hallado con coca

La actriz y presentadora Alejandrá Azcárate habló en la W Radio sobre el avión incautado en San Andrés, en el cual se encontraron 446 kilos de cocaína y 100 millones de pesos en efectivo.



"Mi marido no es un narcotraficante de octava, es un publicista honesto de primera", puntualizó Azcárate. La actriz indicó que el avión jurídicamente le pertenece a la empresa Interandes Helicópteros S.A.S., de la que su esposo, Miguel Jaramillo Arango, es representante legal, pero que la aeronave no es directamente de él.



(Además: Esposo de Azcárate dice que su socio opera avioneta implicada con coca)

Mi marido no es un narcotraficante de octava, es un publicista honesto de primera FACEBOOK

TWITTER

“El señor Fernando Escovar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. La empresa cuenta con cinco pilotos autorizados por Aerocivil, pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni son contratados por nómina, sino que se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado”, dijo a la W Radio.



Según cuenta Azcárate, uno de esos cinco pilotos -Juan Camilo Cadena Botero- contactó por WhatsApp a Fernando Escovar. "Le dice que si el domingo puede disponer del avión para hacer un vuelo humanitario a San Andrés y llevar unos insumos médicos. Fernando le responde que puede disponer del avión porque no lo va a utilizar, siempre y cuando se haga cargo de los costos del vuelo. El piloto toma el avión y paga a la empresa los servicios del vuelo, de eso hay prueba", indicó.



Cadena ya había volado ese avión y, dice la actriz, nunca se había presentado una situación desagradable.



A Cadena Botero y a Harold Darío Rivera Toledo, piloto y copiloto del avión, un juez les impuso medida de aseguramiento. También se avaló la incautación del avión. Aunque la empresa solicitó ser reconocida como víctima, el juez señaló que en esta etapa procesal no se podía resolver la petición y que el tema será discutido en la audiencia de acusación.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra. Azcárate y su esposo, Miguel Jaramillo Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Acá estoy yo, Alejandra Azcárate, poniendo el pecho, la cara, el alma, el cuero y mi dignidad por mi marido, por quien pongo no solo las manos al fuego sino mi cuerpo entero FACEBOOK

TWITTER

Azcárate señaló que confía plenamente en su pareja y cuestionó a quienes los han acusado en redes sociales. “Confío en mi marido, sé con quién estoy casada desde hace 16 años. Es un publicista honorable y nuestra frente la tenemos en alto. Hemos sido dos trabajadores incansables, honorables y honestos y esto se va a aclarar (…) Acá estoy yo, Alejandra Azcárate, poniendo el pecho, la cara, el alma, el cuero y mi dignidad por mi marido, por quien pongo no solo las manos al fuego sino mi cuerpo entero, porque esto es una pareja y él es mi esposo y de esto vamos a salir adelante", dijo.



(Lo invitamos a leer: Datos ocultos del narcovuelo en avión del esposo de Alejandra Azcárate)



También aseguró que están sorprendidos y devastados con todo lo que ha pasado.



(Además: Cayó coca en San Andrés en avión de esposo de reconocida actriz)



"El material de las cartas era un material que el piloto llevaba. Eran cartas ficticias y fueron utilizadas para aparentar que se estaban llevando insumos médicos (...) Entiendo que todas las cajas estaban marcadas con el logo de una Fundación para aparentar que eran insumos médicos", agregó en la entrevista.



ELTIEMPO.COM

Otras noticias del día

- Esposo de Azcárate dice que su socio opera avioneta implicada con coca



- Datos ocultos del narcovuelo en avión del esposo de Alejandra Azcárate



- Pablo Ardila vivía en una casa que ocupó Ronaldinho en Barcelona