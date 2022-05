Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), 599.580 mujeres negras del país han sido víctimas del conflicto armado, que las ha afligido diferencialmente, pues son el grupo étnico más afectado, según estas mismas cifras.



De ellas, cerca de 7.000 afrocolombianas en 26 departamento, que han sido víctimas de desplazamiento, reclutamiento, tortura, violencia sexual y de género, entre otros, están hoy agrupadas en la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (la Comadre), que en el marco de la conmemoración del día de la afrocolombianidad, este 21 de mayo, insiste en su llamado para que el Estado las reconozca como sujetas de reparación colectiva étnica y sean reparadas como víctimas del conflicto.

En ese camino llevan desde 2001, cuando ellas, que están también vinculadas a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), evidenciaron que como mujeres negras víctimas del conflicto vivían una situación diferente a los hombres negros y mujeres blancas o mestizas.



Precisamente por eso, desde 2014 la Comadre solicitó la inclusión en el RUV como sujetas de reparación colectiva étnica, explicó Luz Marina Becerra, directora del colectivo y ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, en la categoría defensora del año en 2021.

"Como sujetos étnicos es importante que se reconozcan nuestras características étnicas y culturales diferenciales, así como las afectaciones culturales y ambientales que ha tenido el conflicto en nuestras comunidades", indicó Becerra.



Pese a que el 8 de marzo de 2017 recibieron la resolución de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv o Unidad de Víctimas) que las reconoce como sujetas de reparación colectiva étnica, en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011, que dicta las medidas de reparación integral a las víctimas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, un año después la Unidad expresó su intención de anular dicha resolución.



Lo que les dijo la Uariv es que se debía continuar con el proceso de reparación como organización bajo la Ley 1448 de 2011, que es la ley de víctimas. Para las mujeres de la Comadre, esto desconoce las afectaciones diferenciadas y desproporcionadas del conflicto armado en las mujeres negras.



“Ninguno de estos elementos de nuestras características y afectaciones étnicas y culturales se enmarcan en la reparación como organización en la Ley 1448. Nosotras no queremos renunciar a nuestros derechos y nuestra lucha de más de 20 años, eso sería renunciar a la reivindicación que hemos venido exigiendo al Estado de reparación con enfoque diferencial étnico y de género”, detalló Becerra.

Luz Marina Becerra cuando recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, en la categoría defensora del año en 2021. Foto: Twitter: @ @Comadre_Afrodes

Por eso, junto con Ilex Acción Jurídica, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Afrodes y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que realizan acompañamiento jurídico al proceso de reparación de la Comadre, han venido insistiendo en que se continúe con el proceso como sujetas de reparación colectiva étnica.



Estas organizaciones expusieron que la decisión de la Uariv de querer repararlas como organización, sin el diferencial étnico, es perjudicial pues “genera inseguridad jurídica en relación con las expectativas de un grupo poblacional que también ha sido víctima del conflicto” y “resulta contraria a lo desarrollado por la Corte Constitucional, ya que es el mismo sujeto colectivo étnico el que puede o no reconocerse de esa forma, de acuerdo con unos elementos objetivos y subjetivos”, sostuvieron en un comunicado.



Y en entrevista, Becerra indicó: “Han sido 4 años de revictimización, desgaste, de desesperanza de mujeres negras que hemos sido las más afectadas, discriminadas y empobrecidas en el conflicto. Por todos los daños en el marco de este conflicto absurdo, pedimos una reparación que contribuya al restablecimiento de los derechos que nos quitó el conflicto, pero el gobierno ha puesto todas las trabas”.

La demanda en el Consejo de Estado

A los escollos para su reparación se sumó uno más en 2021, contó Becerra: ante la negativa de las mujeres de la Comadre de renunciar a la resolución que las reconoce como sujetas de reparación colectiva étnica, la Unidad de Víctimas acudió al Consejo de Estado y demandó la nulidad de su propio acto administrativo.



“La unidad demandó diciendo que se equivocaron y argumentando que por no estar viviendo en consejos comunitarios sino en centros urbanos, no somos una comunidad negra sino población afrocolombiana en una organización, revictimizándonos al desconocer que no estamos en nuestros territorios porque el conflicto nos sacó”, afirmó.



Frente a la demanda de nulidad, Becerra precisó que ahora mismo están tratando de responder en el expediente judicial para oponerse a que se anule la resolución.

La reparación que esperan

Más allá de los líos jurídicos, la lideresa detalló que lo que esperan las mujeres de la Comadre en la reparación del Estado es, de un lado, que se generen medidas transformadoras que logren dignificar la vida de las mujeres negras.



“Algunas de las propuestas son mejores condiciones habitabilidad, proyectos productivos conformes a nuestras prácticas ancestrales, espacios de recreación a través de prácticas y saberes ancestrales, un fortalecimiento de nuestras tradiciones y de las prácticas de sanación psicoespiritual, que son también una manera de reparación simbólica para contribuir en la superación de las secuelas del conflicto”, describió.



Pero también esperan que haya un reconocimiento del Estado frente a su responsabilidad, por acción u omisión, en las afectaciones que han vivido las afrocolombianas en el conflicto; así como un “reconocimiento público de todos los aportes que como mujeres negras hacemos a la construcción de esta nación”.

Espacios para discutir los obstáculos

Este viernes, en el marco de la conmemoración de los 20 años del día de la afrocolombianidad, la Comadre realizará un encuentro en el que participarán representantes de la Unidad de Víctimas, la Defensoría y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, con el objetivo de discutir los obstáculos del proceso de reparación colectiva étnica de la organización.



En este encuentro, indicó la organización, también se instalará una mesa de diálogo interinstitucional para construir colectivamente ideas, estrategias y acciones concretas que permitan materializar una respuesta efectiva en clave de sanación y reparación colectiva, restaurativa y transformadora con carácter étnico.

