Adjudicarán contrato de vigilancia con brazaletes electrónicos

Por primera vez, el contrato para dotar los brazaletes con los cuales se vigila a los condenados que tienen beneficio de prisión domiciliaria con vigilancia electrónica se adjudicará por licitación pública. Será este jueves, cuando se escoja entre cuatro propuestas presentadas, quién quedará a cargo de millonario contrato con la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que asciende a 56.768 millones de pesos.

Hasta ahora, estos contratos se adjudicaban por urgencia manifiesta o a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Mientras que en la primera se adjudicaba a un único oferente, en la segunda se llegó a tener máximo dos. En esta ocasión, son cuatro las empresas oferentes que pujarán por proveer al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) de los brazaletes para 5.044 personas a quienes ha sido dado este beneficio por parte de jueces de ejecución de penas.



Así lo explica a EL TIEMPO Ricardo Alvarado, director de la Uspec, quien explica que los oferentes “en su mayoría, son empresas colombianas que se asocian con proveedores o fabricantes de este tipo de brazaletes”. Agrega que en las propuestas hay tecnología de Israel, Inglaterra, Suiza y China.

Una de las condiciones y novedades de esta adjudicación es que se pagará al contratista por monitoreo efectivamente realizado. Es decir, si un brazalete deja de funcionar, no se le pagará hasta que sea reemplazado. El funcionamiento de cada uno de estos elementos cuesta cerca de 25 mil pesos diarios.



Y mientras se reemplaza, deberá llegar una alerta automática que notifique al Inpec de la falta de monitoreo. Además, deberán enviar alertas automáticas en otros casos: cuando se intente dañar el brazalete o cuando el portador se aleje del lugar donde debe permanecer durante su reclusión. En este momento, es necesario que los funcionarios monitoreen en tiempo real el funcionamiento de los brazaletes.



Alvarado explica que, por primera vez, el Inpec estuvo en la mesa técnica en la cual se definieron las condiciones para la licitación, contando qué funcionaba y qué no del contrato actual de brazaletes. Después de más de 400 observaciones respondidas por la Uspec, la licitación se publicó el pasado 10 de septiembre bajo el formato de pliego tipo. El director de la Uspec explica que están trabajando para que toda la contratación de esa entidad, adscrita al Ministerio de Justicia, se haga de esa manera.



La audiencia para adjudicar el contrato comenzará este jueves a las 10:00 a.m. y se espera que en horas de la tarde ya se conozca el ganador del contrato.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com